רגע אחרי סיום ריאליטי אחד שהעסיק את המדינה, "הכוכב הבא", מתחיל ריאליטי אהוב אחר: "המירוץ למיליון". במוצאי שבת הקרובה תתחיל העונה, וזוג מסקרן נחשף

במוצאי שבת הקרוב תחל העונה של "המירוץ למיליון". אחד הזוגות המסקרנים שנחשפים הם אמונה ונריה זינגבוים, הילדים של לא אחרת מבעלת מותג הקוסמטיקה חווה זינגבוים.

צפו בחשיפה: אמונה ונריה זינגבוים

בסרטון שהעלו השניים נראים הזוג האהוב אסתי ואיציק "מעניקים להם את המנדט" של המירוץ, סוג של העברת שרביט.

אמונה ונריה הם הילדים של חווה זינגבוים, בעלת מותג קוסמטיקה מוכר.

של הזוגות שיתחרו בעונה החדשה נחשפו אמש (שלישי) בגמר הגדול של התוכנית "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026". יחד עם המנחה רון שחר, הזוגות עלו על הבמה והרימו את המסך.

אז אחרי עונה חזקה מאוד של הכוכב הבא בקשת 12, מתחיל מייד ריאליטי חדש. האם המירוץ למיליון תשמור על עניין כמו "הכוכב הבא"? ומי הזוגות שייכנסו לנו ללב? נגלה במוצאי שבת הקרובה.