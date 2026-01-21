אחרי הפוגה של יומיים מהגשם, השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון לימים הקרובים וקורא לציבור לנהוג בזהירות: "יממה של רוחות חזקות לפנינו"

אחרי הפוגה של יומיים מהגשם, השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון לימים הקרובים וקורא לציבור לנהוג בזהירות בעקבות משבי הרוח החזקים שצפויים להופיע.

בשירות המטאורולוגי מבהירים כי "יממה של רוחות חזקות במיוחד לפנינו". על פי ההודעה: "בשעות הקרובות הרוחות המזרחיות יתחזקו בהדרגה, ובין היום בערב למחר לקראת ערב הן יהיו חזקות מאוד בעיקר בצפון, עם משבים של 70-85 קמ"ש ומקומית אפילו עד 100 קמ"ש. גם בהרי המרכז, בשפלה, בנגב ובעמקי המזרח ינשבו רוחות חזקות, אך בעוצמה נמוכה יותר".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רוחות בכנרת (צילום: אביאל הראל, איגוד ערים כינרת)

בשירות מתריעים כי "בגלל הרוחות החזקות יש סכנה לנפילת עצים ועמודים ואף לפגיעה מחפצים שיעופו ברוח אז כדאי להיזהר".

לגבי הימים הקרובים, מהשירות המטאורולוגי נמסר: "מחר יהיה מעונן בעננות גבוהה ויתכנו גשמים קלים, בעיקר בצפון. בשבת צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, אך בתחילת שבוע הבא כבר צפויה הפוגה של מספר ימים עם עליה בטמפרטורות".