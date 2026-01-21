הקרבות בסוריה נמשכים, למרות הדרישה האמריקאית מהשלטונות הסוריים לעצור את כיבוש צפון סוריה, שעלול להוביל לשחרורם של עשרות אלפי אנשי דאע"ש ומשפחותיהם. המיליציות תחת השלטון הסורי ממשיכות לנוע צפונה, הכורדים ממשיכים להתנגד.
השלטונות הסוריים מדווחים על המשך הקרבות עם השלטונות הכורדים, לפחות 6 חיילי המיליציות הסוריות נהרגו בתקיפת רחפן מתאבד על ידי כוחות כורדים.
על פי הדיווחים, השלטונות בסוריה צפויים לבסס בקרוב מהלך של מצור סביב מעוזי הכורדים בצפון המדינה.
בימים האחרונים שורה של גורמים אמריקאים יצאו נגד הכיבושים הסוריים, אך נראה כי מדובר במילים בלבד ולא במעשים. למרות איומים רבים עד כה לא נראה כי קריטי לארה"ב לעצור את הטבח הבא בסוריה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים