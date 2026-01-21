לקראת תקיפה נוספת: דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרת פינוי ל-3 כפרים שונים בדרום לבנון

דובר צה״ל בערבית מפרסם כעת (רביעי) אזהרות פינוי לתושבים בדרום לבנון ב-3 כפרים שונים, לקראת תקיפה של צה״ל.

מוקדם יותר היום צה"ל כי לפני הותקף מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב צידון שבדרום לבנון.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה כי הרכב שהותקף עלה באש, כשאמבולנסים וצוותי חירום הגיעו לזירה. בשלב זה לא ידוע מי היה יעד התקיפה, והאם החיסול הצליח.

כשעה וחצי לאחר מכן דווח על תקיפה שנייה, כשדובר צה"ל ציין כי הכוחות תקפו לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ברג' א-שמעלי שבדרום לבנון.