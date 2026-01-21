לאחר חודשים של פעילות מבצעית בגבול הצפון, השלימו כוחות חטיבת קרייתי סבב מילואים שלישי מאז תחילת הלחימה, שכלל חיזוק ההגנה בגזרה, פגיעה בתשתיות חיזבאללה וסיכול פעיל טרור, תוך התמקדות בשמירה על ביטחון תושבי האזור

כוחות חטיבת קרייתי (4), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, השלימו במהלך החודשים האחרונים סבב מילואים נוסף ומשימת הגנה בגזרה הצפונית. מדובר בסבב השלישי של החטיבה מאז תחילת הלחימה, לאחר שני סבבי לחימה קודמים ברצועת עזה.

על פי צה"ל, במהלך התעסוקה המבצעית פעלו כוחות חטיבת קרייתי לחיזוק האחיזה המבצעית וההגנה בגזרה, במטרה למנוע את שיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה ולהשמיד תשתיות טרור במרחב דרום לבנון. במסגרת הפעילות בוצעו מאות פעילויות מבצעיות, הותקפו תשתיות טרור, וסוכל פעיל של חיזבאללה.

מפקד חטיבת קרייתי, אלוף-משנה נ’, התייחס לסיום המשימה ואמר כי הוא מביט בהערכה כלפי אנשי החטיבה, אשר לדבריו פעלו בתקופה מורכבת והתמקדו בשמירה על ביטחון תושבי הצפון. עוד ציין כי משימת ההגנה בגזרה הצפונית הציבה בפני הכוחות אחריות משמעותית, וכי המחויבות והנחישות של משרתי החטיבה ימשיכו ללוות אותם גם במשימות הבאות.