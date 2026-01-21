בנוסף לטורקיה קטאר ועוד מדינות עוינות, גם פקיסטן, מעצמה גרעינית מוסלמית, הצטרפה אל מועצת השלום החדשה של הנשיא טראמפ

אחרי שורה של מדינות מוסלמיות, חלקן עוינות בגלוי את ישראל, תורפו על ידי הנשיא טראמפ אל המועצה לניהול הפסקת האש בעזה, כעת גם המעצמה הגרעינית המוסלמית, פקיסטן, מודיעה על הצטרפות.

לאחר קטאר, ירדן, טורקיה ועוד שורה של מדינות אסלאמיות עוינות לישראל, כעת מצטרפת למועצה גם פקיסטן. המעצמה הגרעינית היחידה בעולם המוסלמי.

פקיסטן נחשבת מקורבת במיוחד אל השלטונות הסעודיים והטורקים, ואף חתמה לאחרונה עם סעודיה על הסכם הגנה משותפת. היא גם המדינה היחידה בעולם המוסלמי שמחזיקה בארסנל גרעיני, לפחות באופן גלוי.

עוד באותו נושא מצרים מאשרת: מצטרפים למועצת השלום של טראמפ

נראה כי טראמפ ממשיך במסע חיזורים עולמי, למשוך עוד ועוד מדינות אל מועצת השלום החדשה, אשר על פי גורמים יכולה להתפתח לתחליף או"ם תחת ידיו של טראמפ, כאשר כל ההחלטות של הגופות צריכות לעבור את אישורו האישי של הנשיא.