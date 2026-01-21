שלושה נערים פלסטינים נעצרו לאחר שעל פי החשד, השליכו מטען מאולתר לעבר מוצב צה"ל ורד- יריחו. לא היו נפגעים באירוע

שלושה נערים פלסטינים נעצרו הלילה (בין שלישי לרביעי) בביתם לאחר שעל פי החשד, השליכו מטען מאולתר לעבר מוצב צה"ל ורד- יריחו. לא היו נפגעים באירוע.

השלכת המטען התרחשה בחודש הקודם ומאז, היחידה המרכזית במחוז ש״י, ניהלה חקירה יחד עם שב"כ. מקרה זה לא היו נפגעים לכוחותינו ולא נגרם נזק. השלושה, תושבי יריחו והסביבה (בגילים 14-15) הועברו לחקירה שכאמור מתנהלת מזה מספר שבועות ביחידה המרכזית ש״י, ובהתאם לממצאי חקירתם, צפויים חוקרי הימ"ר להאריך את מעצרם בהתאם.

מהמשטרה נמסר: "חקירת המקרה הוטלה על ימ"ר ש"י שהחלה בפעולות מגוונות שכללו בין היתר שימוש באמצעים טכנולוגיים ובסיוע והכוונה מודיעינית של שב"כ לאיתורם של החשודים במעשה. במסגרת חקירה זו שהפכה הלילה גלויה, פשטו בלשי ימ״ר ש״י יחד עם לוחמי ימ״ס ירושלים וכוחות צה״ל מחטיבת הבקעה והעמקים, על ביתם של שלושת החשודים והם נעצרו על ידם".

"משטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון תפעיל את כל הכלים העומדים לרשותה על מנת לשים את ידה על מפגעים באשר הם ותמשיך לפעול נגד אלו המסכנים את הציבור וכוחות הביטחון, זאת תוך מעצרם ועד למיצוי הדין עמם".