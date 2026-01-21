העיתונאי חיים לוינסון חשף היום בשידור חי ברדיו 103fm, מי המפלגה בה הוא צפוי לבחור בבחירות הקרובות: "בגלל המחלוקות שיש לי עם יאיר גולן"

העיתונאי חיים לוינסון, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm למערכת הבחירות הבאה, וחשף כי ככל הנראה גם בבחירות הבאות הוא יצביע לרע״מ בראשות מנסור עבאס.

בדבריו אמר לוינסון: "אני הצבעתי רע״מ בגלל שלדעתי מנסור עבאס עשה דבר גדול. במקום לשבת באופוזיציה ולצקצק, הוא ניסה לקחת חלק, לנסות לשנות מבפנים וליצור שותפות בין הציבור הערבי לציבור היהודי, שזה דבר שהוא קריטי ואני רציתי לפרגן לו בפתק".

עוד הוסיף לוינסון: "ואגב, לנוכח המחלוקות הקשות שיש לי עם הדרך בה יאיר גולן מתנהל, הוא (עבאס) המועמד המוביל לקבל את הפתק שלי בבחירות הקרובות".