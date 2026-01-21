הרשת הישראלית פיטמאסטר, הידועה בקונספט "משתה הבשרים" הכשר הייחודי שלה, תפתח בחודשים הקרובים שני סניפים בארצות הברית – הראשון במיאמי והשני בניו יורק

בשורה לחובבי הבשר: הרשת הכשרה "פיטמאסטר" מתרחבת לחו"ל. שני סניפים חדשים ייפתחו בחודשים הקרובים בארצות הברית, הראשון שבהם – במיאמי, ייפתח באפריל הקרוב. הסניף בניו יורק ייפתח בהמשך השנה.

פיטמאסטר, שהוקמה לפני שש שנים, מפעילה כיום ארבעה סניפים בישראל: פתח תקווה, ירושלים, אלונים ובאר שבע.

הקונספט מבוסס על ערב קולינרי ללא תפריט קבוע – שבע מנות בשר משתנות המוגשות בגלים, בעישון וצלייה בשיטת Low & Slow, על גחלים ובעשן. המנות מלוות בהסברים והובלה חיה של הפיטמאסטר, סביב שולחנות משותפים, עם מוזיקה, תוספות משתנות ומשקאות ללא הגבלה.

ההתרחבות לארצות הברית החלה בתכנון לפני כשנתיים, לאחר מחקר שוק ובחינת מיקומים. במקור נבחר לוקיישן בלונדון, אך בשל עליית האנטישמיות במהלך המלחמה הוחלט להתמקד בשלב זה בארה"ב.

דוריאן קופיט, מנכ"ל הרשת ואחד ממייסדיה: "הרעיון של PITMASTER נולד מתוך אהבה גדולה לבשר ולאנשים. רצינו ליצור ערב שאי אפשר להישאר אדיש אליו, ערב שמחבר בין טעמים, עשן, מוזיקה ואנשים. אחרי שראינו את העוצמה של החוויה בישראל, הבנו שהגיע הזמן לבדוק אם זה יכול לעבוד גם מעבר לים".

קופיט הוסיף על הבחירה דווקא במיאמי ובניו יורק: "אלו ערים עם קהל שמבין אוכל, מחפש חוויה ופתוח לקונספטים חדשים. במקביל, יש בהן קהילה יהודית גדולה שמחפשת כשרות איכותית בלי לוותר על חוויה עכשווית ולא מתנצלת".

הסניף הראשון ייפתח באזור אוונטורה שבמיאמי, במתחם Waterways Shoppes. הרשת נערכת לאתגרים הכרוכים בהתאמה לשוק האמריקאי: איתור חומרי גלם כשרים באיכות גבוהה, הכשרת צוותים מקומיים ושימור הזהות הישראלית של המותג.

המייסדים – עידו לוי, דוריאן קופיט, מתן צפריר, עופר וולפהיים, כפיר גולדהמר ואביעד יצחקי – רואים בהתרחבות צעד טבעי לאחר ביסוס המותג בישראל כחוויה קולינרית-חברתית מבוקשת.