‏השדרן אייל ברקוביץ' התייחס לטענה של החטוף רום ברסלבסקי, שאמר כי בן זוגה של נסרין קדרי תקף אותו מחות למועדון בתל אביב.

ברקוביץ' אמר: "בגלל שמאוד קל לבוא להגנתו של רום ברסלבסקי, וכל המדינה נגד נסרין והבן זוג שלה, קורעים להם את הצורה. אני אומר תמיד, צריך לשמוע את שני הצדדים – הכי קל ללכת תמיד עם החטופים, נכון הם עברו טרגדיה אדירה, אבל אני תמיד אוהב לשמוע את שני הצדדים".

נזכיר כי לפני כחודש, התעוררה סערה נוספת סביב התבטאות של ברקוביץ' כלפי חטוף. החטוף איתן מור טען אז כי ההפגנות "למען שחרור החטופים", בזמן המלחמה העלו את המחיר של החטופים וכי בכירי חמאס התייעצו כיצד ניתן להוציא מהבתים את המפגינים.

השדרן אייל ברקוביץ' התייחס לדברים בשידור חי בערוץ 12 ואמר: "אני לא רוצה להיות גס אז אני אומר זאת בעדינות. אני חושב שזו חוצפה. במשך שנתיים אנשים יצאו מהבתים שלהם ימים ולילות, בחום, בקור, בגשם, אנשים מבוגרים, צעירים, יצאו לכיכר החטופים וקראו לממשלה להחזיר את החטופים.

גלית דיסטל יצאה נגד מגישת ערוץ 13 – שלא נשארה חייבת: "מעליב"

קראו בשמות שלהם, שמו תמונות, במשך שנתיים. איך אתה יכול לבוא עכשיו ולהגיד שהמחאה הזו עשתה רק נזק. איפה טיפת הערכה לאנשים האלו שעזבו אתת הבתים שלהם ובאו והרימו תמונה שלך איתן ורצו שיחזירו אותך.

ורק עוד תזכורת קטנה איתן, אבא שלך לא רצה להחזיר אותך".