רגע אחרי הגעת מטוסי ה-F-35i החדשים, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בבסיס נבטים ואמר לטייסים: "נדע לתקוף בעוצמה בכל זירה אויב שיאיים על ביטחון מדינת ישראל"

מסר נוסף לאיראן? הרמטכ״ל אייל זמיר ביקר היום (רביעי) בבסיס נבטים עם ראש מטה חיל האוויר, תת-אלוף גלעד קינן, מפקד בסיס נבטים, תת-אלוף ד' ומפקדים נוספים. במהלך הביקור זמיר בחן מקרוב את כשירות ומוכנות הבסיס וצוותי האוויר לאירוע מתפרץ, וכן את אופן קליטת מטוסי הקרב המתקדמים מסוג 'F-35i – אדיר' שהגיעו השבוע לישראל.

עוד באותו נושא בשיא הכוננות עם איראן: 3 מטוסי F-35 מגיעים לישראל 11:33 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

"חיל האוויר מהווה את הזרוע האסטרטגית של צה"ל. אתם נמצאים בחזית המאמץ ההתקפי וההגנתי בזירות קרובות ורחוקות לאורך השנתיים האחרונות בלחימה" אמר זמיר. "במהלך המלחמה ובמבצע ׳עם כלביא׳ צברתם ניסיון מבצעי שאין שני לו בעולם ונדע להפיק לקחים ולהשתמש בו על מנת להבטיח את בטחון מדינת ישראל בכל זמן".

לדבריו, "טייסי חיל האוויר, בתמיכה של כלל מערכי החיל ובשיתוף פעולה עם אגף המודיעין, תוקפים בכל המזרח התיכון להסרת איומים ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו ערוכים לתרחישים שונים ומשפרים את יכולתינו כל העת על מנת להביא לניצחון במערכה הכוללת נגד אויבינו – זו אחריותינו ושליחותינו".

בסיכום דבריו זמיר הזכיר כי "השבוע הצטרפו לחיל האוויר שלושה מטוסי קרב מסוג 'F-35i אדיר'. קליטת המטוסים החדשים מהווה אבן דרך משמעותית בחיזוק היכולות המבצעיות של צה״ל. נמשיך לפעול בשנים הקרובות לחיזוק חיל האוויר כזרוע אסטרטגית הערוכה להתמודד ולהכריע כל אתגר".