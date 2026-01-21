כמעט אסון: לאחר שלוחמי דובדבן בקסבה של שכם, ירו בשוגג לעבר לוחמים אחרים לאחר שזיהו אותם כמחבלים, המפקדים יודחו

כמעט אסון התרחש בשבוע שעבר בשכם. במהלך פעילות של דובדבן בקסבה של שכם, לוחמים ירו לעבר לוחמים אחרים לאחר שזיהו אותם כמחבלים. לא היו נפגעים, והאירוע מתוחקר. היום (רביעי) דובר צה"ל הודיע כי חלק מהמפקדים יודחו, ואחרים ינזפו.

במהלך הפעילות נעצרו שני מחבלים. לאחר התקרית, שדווחה בזמן אמת, בוצע תחקור מיידי בשטח ובצירים הפיקודיים, עד להצגתו למפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט. התחקיר בחן את איכות התכנון והוצאת המבצע לפועל, וכן את ניהול הפעילות.

בעקבות האירוע הקשה, מפקד צוות יודח מתפקידו, סמל צוות שהשתתף בפעילות וביצע את הירי שחרג מהוראות הפתיחה באש יודח מתפקידו. ⁠סגן מפקד היחידה יקבל הערה פיקודית ע"י מפקד האוגדה. ⁠מפקד הפלגה יקבל הערה פיקודית ע"י מפקד החטיבה. ⁠סגן מפקד הפלגה יקבל הערה פיקודית ע"י מפקד היחידה. מפקד צוות בפלגה יקבל הערה פיקודית ע״י מפקד היחידה. לוחם יקבל הערה פיקודית ע״י מפקד היחידה.

האירוע בשכם התרחש בגלל טעות בניווט

מהתחקיר עלה כי בעקבות טעות בניווט, כוח לוחמים שהתמקם בשוגג במבנה שנמצא בגזרת פלגה שכנה שפעלה במבצע זוהה כאויב. על פי התחקיר, בשום שלב הלוחמים לא היו בין כוונות היורים וכי לא הופעלו אמצעי תקיפה נוספים מעבר לירי למרחב המבנה.

מצה"ל נמסר כי כחלק מהפקת הלקחים, נקבע סט פעולות מחייבות והעברת הלקחים לכלל הלוחמים, לצד חידוד ההוראות והנהלים המבצעיים. כמו כן, לאור החריגות מסטנדרט הביצוע המצופה שהוביל לתקרית, הוחלט כי מספר מפקדים ביחידה, אשר להם קשר ישיר לפעילות, יקבלו הערות פיקודיות וחלקם יודחו מתפקיד.

התחקיר סוכם על ידי מפקד פיקוד המרכז שציין כי מדובר באירוע ירי דו צדדי חמור ביותר שיכול היה לעלות בחיי אדם. מפקד פיקוד המרכז ציין כי יחידת דובדבן, היא יחידת סיכול מצוינת, שפועלת שנים רבות לסיכול טרור ביהודה ושומרון וביצעה מאות פעולות סיכול מוצלחות במהלך המלחמה, תמצה את הלמידה מהאירוע ותשפר את איכות הביצוע.