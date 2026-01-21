אמו של התינוק ארי כץ שנפטר באסון המזעזע במעון בירושלים, סופדת לו: "כל הזמן אמרתי לך שאתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים"

אמו של התינוק ארי שנפטר באסון הפעוטון בשכונת רוממה בירושלים, סופדת לו בכאב. "ארי איפה אתה?? מה הקטע שלך ?? עכשיו בדיוק השעה שאנחנו מתכרבלים ביחד במיטה ואי כמה אהבת להתפנק! וכמה אהבתי לפנק אותך!

תמיד אבא צחק בואנה אתה ילד רביעי מה אתה מתפנק? אבל אותי זה לא ענין אם את ילד ראשון או רביעי היה לך משהו מיוחד שאני לא יודעת להסביר. כל הזמן אמרתי לך שאתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, ודווקא אותך דווקא אותך חטפו ממני, פשוט לקחו, בלי להתייעץ איתי, בלי להכין אותי, פשוט לקחו והלכת איתם ונעלמת לי.

איך יכול להיות?? אתה יודע שיש לי גודש? אני צריכה להניק אותך עכשיו. אני כל הזמן שואבת ושופכת את החלב כי אולי תכף תחזור. אריייייייי איפה אתה ? תכף יעירו אותי מהחלום השחור ויחזירו לי אותך ואני אחבק אותך חזקק ואני לא יתן לך ללכת ממני לעולם!

עוד באותו נושא מתחזקת הערכה: התינוקות נהרגו מהתייבשות ממזגן בחום גבוה 19:53 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

באלי להסניף אותך, להריח אותך, כל הזמן הייתי אומרת מ כ ו ר ה. ארי אתה קולט שמנסים לטשטש אותי כדי שאני לא אקלוט את האסון? מלא אנשים טובים סביבי כל היום לא נותנים לי להיות דקה לבד, וכואבים איתי את הכאב המשוגע הזה כדי שאני לא יקלוט מה קורה לי ואיך קורה לי אבל זה קורה ביג טיים. תבקש מה' שישלח לי כוחות לעמוד בזה. אבל ארי תכלס מתי אתה חוזר??"

נזכיר כי ליה גולובנציץ וארי כץ, הם התינוקות שנפטרו באסון במעון ברוממה, ככל הנראה מחימום יתר של החדר.