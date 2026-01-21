לאחר כעשר שנות כהונה, במהלכן הובילה מהלכים מרכזיים בשידור הציבורי, סמנכ״לית הטלוויזיה של כאן טל פרייפלד מסיימת את תפקידה בתאגיד

טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה של כאן, מסיימת היום (רביעי) את תפקידה לאחר כעשר שנות פעילות בתאגיד השידור הישראלי. פרייפלד הייתה שותפה מרכזית בהקמת התאגיד, וכיהנה כסמנכ"לית הטלוויזיה של כאן 11, כאן חינוכית ו"מכאן". במהלך התקופה שימשה גם כממלאת מקום מנכ"ל התאגיד במשך כחצי שנה.

במהלך כהונתה ניהלה פרייפלד את חטיבת הטלוויזיה, הכוללת עשרות עובדים בשלושת הערוצים הלינאריים של התאגיד. בין הישגיה נמנית עסקת תוכן רחבת היקף עם Apple TV, במסגרתה נרכשה הסדרה "טהרן", שזכתה בפרס האמי הבינלאומי. בנוסף נחתמה עסקה עם Netflix ישראל, שבמסגרתה נמכרו סדרות של כאן וכאן חינוכית לשירות הסטרימינג.

עוד באותו נושא כאן 11 תוקפים את החלטת השופט: "פגיעה בחיסיון עיתונאי" 12:57 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

עוד במהלך כהונתה יזמה וניהלה את בחירתה של נועה קירל לייצוג ישראל באירוויזיון 2023, וכן הובילה שיתוף פעולה עם חברת אל על, מהלך שלדברי התאגיד הביא לחיסכון בעלויות והפניית משאבים ליצירה מקורית.

תחת ניהולה הופקו ושודרו עשרות תוכניות וסדרות, בהן "קופה ראשית", שצפויה לקבל עיבוד קולנועי, "מקום שמח", "יקומות", "מה שתגידו", "בואו לאכול איתי", לצד סדרות דוקומנטריות כמו "אייכמן – ההקלטות האבודות", "האחת" ו"משי זהב". בנוסף אוחדה כאן חינוכית עם שידורי התאגיד, והופקו תכנים ייעודיים לילדים ולנוער, בהם "כראמל", "שקשוקה" ו"לבד בבית". גם בערוץ "מכאן" הופקו תכנים חדשים, בהם גרסה בערבית ל"בואו לאכול איתי" ותוכניות נוספות.

מנכ"ל כאן, גולן יוכפז, מסר כי פרייפלד הייתה שותפה מרכזית בהקמת תאגיד השידור הישראלי ובהפיכתו לגוף תוכן משמעותי בישראל, והדגיש את תרומתה לחיזוק תעשיית הטלוויזיה המקומית ולמעמד התאגיד בזירה הבינלאומית.

פרייפלד מסרה עם סיום תפקידה כי הגיעה לתאגיד בשלביו הראשונים, עוד בטרם החל בשידור, וציינה כי פעלה לאורך השנים לקידום תוכן איכותי ומגוון, לחיזוק תעשיית התוכן הישראלית וליצירת סביבת עבודה יציבה לעובדי התאגיד. לדבריה, היא עוזבת בתחושת סיפוק וגאווה, ומייחלת לשמירה על אופיו ויציבותו של השידור הציבורי בישראל.