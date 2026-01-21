תיעוד לאור יום בלב טולכרם: כוחות מג"ב איו"ש עצרו את המחבל פאדי בהתי, שהיה מייצר מטענים מרכזי. המחבל הועבר להמשך חקירה בשב״כ

בלב טולכרם: כוחות מג"ב איו"ש עצרו את המחבל פאדי בהתי, שהיה מייצר מטעני חבלה מרכזי. המחבל הועבר להמשך חקירה בשב״כ. המשטרה מפרסמת היום (רביעי) את התיעוד של הכוחות עוצרים את בהתי לאור יום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הכוחות בטול כרם | צילום: דוברות המשטרה

מצה"ל שב"כ והמשטרה נמסר: "השבוע, מסתערבי מג"ב איו"ש בהובלת חטיבת אפרים ובהכוונת השב״כ, פעלו במרחב הכפר ׳שוויכה׳ למעצר המחבל פאדי בהתי אשר שימש כיצרן מטענים מרכזי בהתארגנות הטרור בטולכרם".

עוד באותו נושא מחדל חמור: תקרית חריגה ליד בית הרמטכ"ל 13:16 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"הלוחמים נכנסו לכפר בצורה מסוערבת וגלויה, הגיעו לבית משפחתו של המחבל, סגרו על המבנה, פרצו פנימה ועצרו אותו. המחבל הועבר להמשך חקירה בשב״כ. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון."

אמש לוחמי מג"ב עצרו שב"ח מטולכרם סמוך לביתו של הרמטכ"ל. על פי הודעת המשטרה: בעקבות דיווח למוקד 100 על שמיעת צעקות בשפה הערבית ביישוב במרכז הארץ, הוזעקו לוחמי זרוע היישובים של מג״ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז ממרחב שרון ליישוב במרכז הארץ לביצוע סריקות.