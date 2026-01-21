שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף התייחס למתיחות מול איראן ואמר כי "אנחנו לא מנהלים כעת משא ומתן עם איראן – אבל היינו בקשר איתם"

שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס היום (רביעי) למתיחות מול איראן ואישר בראיון לרשת CNBC כי "אנחנו לא מנהלים כעת משא ומתן עם איראן – אבל היינו בקשר איתם". עוד ציין כי "קשה לדעת עם איראן עדיין הורגת מפגינים עכשיו".

דבריו של וויטקוף מגיעים על רקע ההיערכות האמריקנית לתקיפה אפשרית באיראן, כשמטוסי קרב ומערכות הגנה אווירית הועברו לאזור המזרח התיכון בימים האחרונים. אמש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לאפשרות של תקיפה באיראן ואמר כי "הם רצו לתלות מאות אנשים, והם לא עשו את זה בגללנו. אני לא יכול לומר לך מה יהיה בעתיד. פשוט נחכה לראות מה קורה שם".

עוד באותו נושא טראמפ על האפשרות שיתקוף באיראן: "לא יכול לומר מה יהיה בעתיד" 22:32 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בהמשך, במהלך ראיון שנערך איתו, טראמפ עומת עם הדיווחים לפיהם המשטר האיראני ממשיך לבצע פשעים נגד מפגינים ואף הוציא איום התנקשות נגדו במהלך סוף השבוע האחרון. בתגובה לאיומים ולהתגרות מצד ההנהגה האיראנית, חשף טראמפ כי העביר מסר תקיף לטהרן.

"השארתי הודעה," אמר טראמפ. "אם משהו אי פעם יקרה – אנחנו נפוצץ… כל המדינה הולכת להתפוצץ". עוד חזר על האיום הדרמטי והבהיר כי ההנחיות לתגובה במקרה של פגיעה בו כבר קיימות: "יש לי הוראות מאוד תקיפות. אם משהו קורה, הם הולכים למחוק אותם מעל פני האדמה".