משפט נתניהו ממשיך היום (רביעי) והפעם בתיק 4,000 בו האישום הוא כי נתניהו קיבל שוחד משאול ואיריס אלוביץ', שהיו אז בעלי בזק-וואלה, כך לטענת התביעה.
התובעת יהודית תירוש ממשיכה להציג בפני ראש הממשלה את העובדות המפורטות בכתב האישום בפרשת בזק-וואלה, שנחשבת לחמורה מכל תיקי האלפים. לפי כתב האישום, נתניהו העניק הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים לשאול אלוביץ', שהיה בעבר בעלים של אתר וואלה. בתמורה לכך, כך נטען בכתב האישום, אלוביץ' פעל כדי להטות את הסיקור התקשורתי באתר לטובת נתניהו.
תירוש פונה לנתניהו ושואלת אותו: "ידעת שהגברת נתניהו ביקשה מהגברת אלוביץ' לשפר את הסיקור בוואלה בעניינה ועניינכם?" נתניהו השיב: "לא ידעתי על תוכן השיחות ולא עסקתי בזה".
תירוש ממשיכה "חפץ ופילבר מספרים על בקשה של רעייתך מחפץ ללכת לפילבר ולהגיד לו לסגור את הברז הרגולטורי".
נתניהו משיב: "קודם כל לא היה ולא נברא. לא מכיר שום שיח כזה. בדוח שלכם שהסתרתם, דוח משרד המשפטים, יחד עם משרד התקשורת ומבקר המדינה הגיעו למסקנה שלא עשיתי דבר וחצי דבר עבורו, אלא פעלתי אך ורק לפי המלצות דרג למטה, ללא רבב. מזכירים שם את בני, להסביר כמה מופרך.
הבן שלי התיידד עם הבן של קובי מימון ואמר לו תשמע. 'אבא שלי נתן לאבא שלך מיליארדים'. קרא את זה בעיתון. הוא הבן שלי, אז ידע, לקחתי ממנו מיליארדים. כשאין שום דבר לקשור אותך למשהו, אומרים לשיטתנו. זה אומר אין לי כלום. אין ראיה. זה מופרך".
בנוסף, במהלך עדותו בתיק 4,000 התייחס נתניהו ליחסי דוברו לשעבר ניר חפץ על אלוביץ, ואמר: "לא תקין שדובר שלי ידברר מישהו אחר במקביל, אני לא מאשר את זה". ברשת כבר החלו להקביל את המשפט לפרשת קטארגייט, בו חשודים עובדי לשכת נתניהו בדברור קטאר.
שירי מנתניה
השתמשו בבני יאיר, פלדשטיין פטריוט ציוני ואני בכלל לא מכיר אותו.12:56 21.01.2026
קובי
שתי חוקרים בכירים אומרים רדיפה מה עוד13:36 21.01.2026
עשרות אנשי מוסד , שב"כ, שרי בטחון , ראשי ממשלה קציני צבא בכירים ... כולם אומרים בגידה ...
בתגובה ל: קובי
ממשלת ישראל היא סוג של ארגון פשע , עם שתולים בתקשרת , בעיתונות, ברשתות החברתיות , במערכת העכיפה, משטרה, פרקליטות, וברור שיש הרבה קופים במסדרונות הצבא ... מאז השבת השחורה ממשלת החורבן עסוקה בדבר אחד , זריית חול בעיני הציבור כדי למכור לציבור מטומטמים שהאיש שממן את החמאס במזוודות מזומנים , שחשב שהחמאס הוא נכס , שהוא מנהל את הסיכסוך אחראי לאלפי חללים , עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים.... היעסוקה בניסיון להפוך את מלאך המוות שמחק דור שלם לסבא זקן חמוד ונרדף ...13:56 21.01.2026
רון
הם הסתירו ממנו חומר ענק13:35 21.01.2026
