הדיון בתיק 4,000 במשפט נתניהו, המשיך היום ובמהלכו אמר ראש הממשלה: "אין ראיה, זה מופרך, הכניסו את בני יאיר"

משפט נתניהו ממשיך היום (רביעי) והפעם בתיק 4,000 בו האישום הוא כי נתניהו קיבל שוחד משאול ואיריס אלוביץ', שהיו אז בעלי בזק-וואלה, כך לטענת התביעה.

התובעת יהודית תירוש ממשיכה להציג בפני ראש הממשלה את העובדות המפורטות בכתב האישום בפרשת בזק-וואלה, שנחשבת לחמורה מכל תיקי האלפים. לפי כתב האישום, נתניהו העניק הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים לשאול אלוביץ', שהיה בעבר בעלים של אתר וואלה. בתמורה לכך, כך נטען בכתב האישום, אלוביץ' פעל כדי להטות את הסיקור התקשורתי באתר לטובת נתניהו.

תירוש פונה לנתניהו ושואלת אותו: "ידעת שהגברת נתניהו ביקשה מהגברת אלוביץ' לשפר את הסיקור בוואלה בעניינה ועניינכם?" נתניהו השיב: "לא ידעתי על תוכן השיחות ולא עסקתי בזה".

תירוש ממשיכה "חפץ ופילבר מספרים על בקשה של רעייתך מחפץ ללכת לפילבר ולהגיד לו לסגור את הברז הרגולטורי".

עוד באותו נושא יונתן אוריך עבר בדיקת פוליגרף – זו התוצאה 19:43 | חדשות סרוגים 15 1 😢

‏נתניהו משיב: "קודם כל לא היה ולא נברא. לא מכיר שום שיח כזה. בדוח שלכם שהסתרתם, דוח משרד המשפטים, יחד עם משרד התקשורת ומבקר המדינה הגיעו למסקנה שלא עשיתי דבר וחצי דבר עבורו, אלא פעלתי אך ורק לפי המלצות דרג למטה, ללא רבב. מזכירים שם את בני, להסביר כמה מופרך.

הבן שלי התיידד עם הבן של קובי מימון ואמר לו תשמע. 'אבא שלי נתן לאבא שלך מיליארדים'. קרא את זה בעיתון. הוא הבן שלי, אז ידע, לקחתי ממנו מיליארדים. כשאין שום דבר לקשור אותך למשהו, אומרים לשיטתנו. זה אומר אין לי כלום. אין ראיה. זה מופרך".

בנוסף, במהלך עדותו בתיק 4,000 התייחס נתניהו ליחסי דוברו לשעבר ניר חפץ על אלוביץ, ואמר: "לא תקין שדובר שלי ידברר מישהו אחר במקביל, אני לא מאשר את זה". ברשת כבר החלו להקביל את המשפט לפרשת קטארגייט, בו חשודים עובדי לשכת נתניהו בדברור קטאר.