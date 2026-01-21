אמש (שלישי) שודר הגמר של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" בקשת 12. הערב תוכלו לראות שוב את המתמודדים, הזוכה נועם בתן, והשופטים על המסך שלכם, הפעם ב"ארץ נהדרת".
צפו – נועם בתן, השופטים והמתמודדים בארץ נהדרת:
הערב תשודר תוכנית של "ארץ נהדרת", ואליה יגיעו כל הכוכבים של "הכוכב הבא". החל מהמנצח, הפיינליסטית שירה זלוף, המנחים אסי עזר ורותם סלע, והשופט אסף אמדורסקי.
בנוסף יזכו לחיקוי גם אסף ליברמן ועקיבא נוביק, שיובילו את שידור האירוויזיון כמו כל שנה.
אחרי עונה גדושה וארוכה, הגיע הזמן להתחיל להתמקד באירוע הגדול של הקיץ: תחרות האירוויזיון 2026. נועם בתן יטוס לייצג אותנו בווינה, ועכשיו כבר הקהל סקרן: איזה שיר ייבחר עבור הנציג הדומיננטי שלנו?
נותר לנו לחכות, ולקוות שהביצוע יביא לנו מקום גבוה בתחרות.
