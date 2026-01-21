אחרי שסיימה במקום השלישי בגמר הכוכב הבא, שירה זלוף מדברת בראיון לסרוגים בפתיחות על הבכי, החשיפה, הקשר עם קרן פלס והדרך מהמסך לבמה – כולל הופעות בבארבי

לאחר שכבשה את לב הצופים לאורך העונה, שירה זלוף סיימה במקום השלישי בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון 2026. בראיון לסרוגים היא מדברת על החשיפה הרגשית, הבכי והחיבור שנוצר עם הקהל, על החלום לשיתוף פעולה עם קרן פלס וגם על הצעד הבא בקריירה.

במהלך הגמר ביצעה זלוף את "אהבה" של אושר כהן ואת "Hopelessly Devoted To You" של אוליביה ניוטון-ג'ון – שני ביצועים שהדגישו את המנעד הרגשי והיכולת שלה להפוך שיר לסיפור אישי.

הראיון עם שירה זלוף לסרוגים

"על הבמה אני מרגישה בבית"

מיד אחרי הגמר, זלוף מדברת על התחושות שמציפות אותה. "אני מתרגשת. יש איזושהי הנחת רווחה, המון תחושות ביחד – וזה מרגש מאוד".

כששואלים אותה מאיפה מגיע האומץ להיחשף כל כך בטלוויזיה, היא לא מהססת: "דווקא על הבמה אני מרגישה הכי בנוח. להיות הכי חשופה, הכי כנה עם עצמי ועם הקהל. זה המגרש הביתי שלי. אני חושבת שזה מה שיוצר את החיבור החזק שנוצר עם הקהל ועם השופטים".

"בשנה האחרונה אני רק בוכה"

לאורך העונה דיברה זלוף לא פעם על הרגישות והבכי וגם כאן היא בוחרת לא לייפות. "בשנה האחרונה זה זוועה, אני באמת רק בוכה", היא צוחקת. "פתאום יש רגשות. אבל זה חלק מהתבגרות – אתה נהיה מחובר לעצמך. וזה טוב. טוב להוציא".

ומה הדבר הכי שטותי שגרם לה לבכות? "שאכלו לי את הקוטג'. היה לי קוטג' 9% במקרר, חזרתי הביתה גוועת – והוא לא היה שם".

עם זאת, היא מדגישה: "אני בוכה רק כשאני מרגישה באמת. השנה עברתי תהליך של חיבור עצמי והתפתחות, ופתאום הרגשתי המון דברים ולא ידעתי איך להתמודד איתם – אז זה פשוט יצא".

"אולי באמת נעשה פודקאסט"

ברשתות החברתיות כבר הציעו לזלוף לפתוח פודקאסט משלה – והיא לגמרי בעניין. "קדימה, אין בעיה. אני כאן ומוכנה לזה. אולי באמת נעשה את זה – זה רעיון טוב".

"קרן פלס היא הגיבורה שלי מגיל שבע"

במהלך העונה נוצר קשר מיוחד בין זלוף לקרן פלס, וכששואלים על שיתוף פעולה עתידי – היא לא מסתירה את ההתרגשות. "הלוואי. אני ממש מקווה שזה יקרה. היא מוזיקאית אדירה והגיבורה שלי מגיל שבע בערך".

הדר מוכתר, בילי אייליש – וההשוואות המחמיאות

כששואלים למי היא הכי מושווית, זלוף מחייכת. "אומרים לי הדר מוכתר. אבל הרבה אומרים גם בילי אייליש – מוזיקאית אדירה שאני מעריצה, אז אני נורא גאה". לדבריה, היא שומעת גם השוואות לזמרות רוק כמו אלניס מוריסט, וגם לדנה עדיני: "זה מאוד מחמיא".

הצעד הבא

למרות שלא זכתה במקום הראשון, רבים רואים בשירה זלוף אחת המרוויחות הגדולות של העונה. "הצעד הבא הוא מוזיקה חדשה והופעות חדשות”, היא אומרת בפשטות. בימים אלה זלוף כבר פתחה סדרת הופעות משלה, כולל הופעה בבארבי בתל אביב, ומסמנת את המעבר מהמסך לבמה כצעד הבא בקריירה.