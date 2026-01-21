שביל אופניים חדש ברמת הנגב מנציח את זכרו של יפתח גורני הי"ד, ממייסדי מושב באר מילכה שנפל בקרב ב-7 באוקטובר. המסלול המעגלי משלב רכיבה זורמת בנופי מדבר מרהיבים עם אתרים היסטוריים ונקודות תצפית

ביום שישי האחרון נחנך במועצה האזורית רמת הנגב "סינגל יפתח גורני", שביל אופניים חדש שהוקם ברוחו ובדרכו של יפתח גורני הי"ד. הסינגל, באורך כ-15 ק"מ ומעגלי, מציע רכיבה ברמת קושי קלה-בינונית, ומתחיל ומסתיים בבוסתן "לאה" שבפתחת ניצנה.

המסלול עובר דרך מערת ניצנה, מטפס לתצפית פנורמית מרהיבה מ"מוצב העוף" לעבר סיני – שם הוקמה פינה עם ספסלים ופרגולה להפסקת קפה מול הנוף, ביוזמת מתנדבי קבוצת עזריאלי ונוער מקומי במסגרת מיזם "הסדנה".

בהמשך השביל חולף דרך חמוקי ניצנה, חווה חקלאית משוחזרת, "דרך השלום" – פסלו הסביבתי האייקוני של דני קראוון ז"ל – ומקיף את תל ניצנה ההיסטורי ואת ע'וגה אל-חפיר הטורקית, עד לחזרה לבוסתן.

יוזמה קהילתית מרגשת לזכרו של יפתח

הסינגל הוקם ביוזמה משותפת של משפחתו וחבריו הקרובים של יפתח. את הרעיון הגו והובילו חברי ילדות מקיבוץ נען, ואליהם הצטרפו שותפים רבים: המשפחה, חברים ממעגלי חייו, חבריו מהיחידה, תושבי באר מילכה והאזור, המועצה האזורית רמת הנגב, מתנדבים, חניכי מכינות ושנות שירות, תלמידי בתי ספר ואנשים פרטיים.

יפתח גורני ז"ל, בן 51 בנופלו, נשוי לסיון ואב לשלושה – נגב, בוסתן ושדה – בן קיבוץ נען, היה ממייסדי מושב באר מילכה שבפתחת ניצנה.

בשבת בבוקר, 7 באוקטובר 2023, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הוקפץ יפתח מביתו ויצא עם "צוות פלד" לכיוון יישובי דרום העוטף. סמוך למושב יתד נתקל הכוח בעשרות מחבלים. יפתח בחר להישאר עם הלוחמות מאחורי אחד הרכבים, מאבטח ומכוון אותן. על דעת עצמו ניתק מערכות ברכבים, דילג תחת אש כבדה, הוריד מיסוך חיוני ואסף מפתחות – כדי למנוע גניבת כלי רכב. תוך כדי חילופי האש נפגע יפתח ונהרג במקום, בקרב גבורה.

חברו לצוות, לירן אלמוסנינו הי"ד ממושב כמהין שבפתחת ניצנה, נפל גם הוא בגבורה בקיבוץ חולית. שניהם נטמנו זה לצד זה בבית העלמין בקדש ברנע, על דיונות המדבר שכה אהבו.

"איש של חיבורים"

ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת הנגב: "חנכנו את סינגל 'יפתח' על שמו ובעיקר על פי רוחו וחייו של יפתח גורני ז״ל. יפתח מימש בחייו ערכים שמובילים אותנו עד היום, התיישבות כמעשה חלוצי, חקלאות כמעשה ציוני ושליחות ציבורית כאחריות אזרחית – בחייו ובמותו. השביל הזה משקף את אסטרטגיית הפיתוח שלנו לפתחת ניצנה, מקום שוקק חיים, תיירים ומתיישבים שבאים לראות כמה האזור הזה יפה. השביל מחבר בין דרכים קדומות וסיפורי גבורה, בדיוק כפי שיפתח היה איש של חיבורים. אני מזמין את כל עם ישראל לבוא, לרכוב וליהנות מהקסם של המקום."

משך הרכיבה המוערך: שעתיים עד שעתיים וחצי. נקודת ההתחלה והסיום: בוסתן לאה, פתחת ניצנה.