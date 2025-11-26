צה"ל מפרסם את תחקיר הקרב על מושב יתד. כיתת הכוננות נערכה בזמן וקיבלה גיבוי ממח"ט פארן ומטנק של לוחמות קרקל. בקרב נהרג לוחם אחד ונתפסו 11 מחבלים בחיים

יותר משנתיים אחרי פרוץ המלחמה צה"ל ממשיך לפרסם את תחקירי ה-7.10 והיום מתפרסם תחקיר הקרב על מושב יתד, שנמצא מול רפיח, בדרום הרצועה..

הממצאים המרכזיים קובעים כי כמו בכל ישובי העוטף צה"ל כשל במשימת ההגנה על המושב. אך עם זאת, הפעולות המהירות של כיתת הכוננות, אזרחי המושב וצוות החירום היישובי מנעו פגיעה בתושבים וסיימו את הקרב עם הרוג אחד בלבד ו-11 מחבלים שבויים.

תחקיר הקרב על מושב יתד

התחקיר המבצעי הצבאי נערך במשך כשנה וחודשיים, בראשות מפקד עוצבת אדום תא"ל איתמר בן חיים, הושלם וסוכם על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן, והוצג למשפחות השכולות וקהילת יתד. במסגרת התהליך, רוכזו בין היתר ראיונות עם חברי כיתת הכוננות ותושבים, שחזורים, הקלטות קשר, קטעי וידאו ממצלמות אבטחה וחומרים מודיעיניים. מטרת התחקיר הייתה להציג תמונה מדויקת ככל שניתן על שהתרחש במושב.

ממצאי התחקיר מצביעים על כך שבשעות הבוקר המוקדמות של 7 באוקטובר נפגעה שרשרת הפיקוד מרמת הפלוגה ועד החטיבה הדרומית, דבר שיצר קושי בגיבוש תמונת מצב ובתיאום פעולות ההגנה. גדוד 934 של חטיבת הנח"ל, שפעל בגזרה, ספג פגיעה במערכת הפיקוד והשליטה, מה שפגע ביכולתו לעמוד במשימת ההגנה על יתד.

הקרב במושב יתד היה מוקד אחד מתוך עשרות מוקדי לחימה שהתקיימו במקביל, כשחדירת אלפי המחבלים היא הגורם המרכזי שהקשה על כוחות הביטחון להגיע למוקדי הלחימה.

התקפת המחבלים ותגובת כיתת הכוננות

בשעה 06:29 החלה מתקפת ירי תלול מסלול מאסיבית מרצועת עזה, שכללה גם את מושב יתד. המחבלים חדרו לישראל על גבי כלי רכב ובאופן רגלי, בחסות ירי התמ"ס. בהתקפה על מושב יתד השתתפו 11 מחבלים.

כיתת הכוננות של המושב הוקפצה על ידי הרבש"ץ בשעה 06:40. הכוח ביצע פעולות מידיות: סגירת שערי המושב, פתיחת מקלטים, הצבת חברי כוח הגנה ועריכת סיורים.

בסביבות השעה 09:15, הרבש"ץ וסגנו זיהו דמות חשודה מעבר לגדר, עצרו מחבל אחד והעבירו אותו לשמירה בבית תושב חמוש.

הקרב המכריע בכביש 232 ונפילתו של סרן יפתח גורני ז"ל

במקביל ללחימה המקומית, התרחש קרב מכריע על כביש 232, בפיקוד מח"ט פארן הסרוג אל"מ שמר רביב. קרב זה מנע את הגעתם של עשרות מחבלים נוספים למרחב יתד.

בסביבות 09:40 זיהה מח"ט פארן כוח של כ-20 לוחמים, שכלל שמונה לוחמי לוט"ר מיחידת ניצנה, שנלחם מול מחבלים. הצוות, בראשות סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל, השיב באש לעבר האויב שנמצא ביתרון מספרי מובהק.

בשעה 09:51, סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל ניהל דילוג בין הרכבים במטרה להוציא את המפתחות, ובכך מנע מהמחבלים להגיע לרכבים של צוות 'פלד' ושל חפ"ק המח"ט. במהלך הדילוגים נפגע סרן גורני ז"ל מאש המחבלים ונפל. מח"ט פארן רץ למקום, משך אותו לאחור יחד עם לוחמת, אך הוא נמצא ללא סימני חיים.

בשעה 10:05 הצטרף למח"ט פארן טנק של לוחמות בפיקוד מפקדת מחלקה מגדוד קרקל, אשר פגע בכ-20 מחבלים נוספים מצפון לכביש 232.

ניטרול המחבלים במושב

במקביל לקרב על הכביש, כוח ההגנה של המושב התמודד עם אירועי חדירה. ב-09:45 לערך, כוח הגנת המושב כיתר סבך בו הסתתרו מחבלים, ולאחר שאחד הצליח להימלט, הכניע את ארבעת המחבלים הנותרים.

בסופו של דבר, עשרה מתוך 11 המחבלים שהשתתפו בהתקפה על מושב יתד נכנעו ונעצרו על ידי חברי כיתת הכוננות וכוח הגנת המושב. כוחות אוגדה 80 שהופנו למרחב, ובהמשך הגיעו למושב, היו בעלי תרומה משמעותית בקרב.

סיום האירוע ופינוי

הלחימה המשיכה גם ב-8 באוקטובר. בשעות הבוקר של 8.10 זוהתה פרצה בגדר, ובהמשך הגיעו כוחות סריקה רבים, כולל לוחמי לוט"ר ניצנה, לוט"ר אילת ויחידת שלדג.

בשעה 09:40 הועברה האחריות על הגזרה ממח"ט פארן הנוכחי למח"ט פארן הקודם אל"מ עידו סעד (שהודח בעקבות פיגוע הירי בגבול מצרים) תושב הישוב יתד שהיה באזור ונלחם מאז בוקר אתמול.

בסביבות השעה 10:20, לאחר שעות של סריקות ללא ממצאים, תושב המושב סרק שוב את השדה מול הפרצה בגדר ותפס חמישה מחבלים נוספים שנכנעו. לאחר מכן המחבלים נאזקו ורוכזו על ידי כוח ההגנה וחפ"ק סמג"ד קרקל.

החל מהשעה 13:00 ב-8 באוקטובר החלו תושבי המושב להתפנות משיירות. המחבלים שנכנעו נשארו תחת אבטחת כיתת הכוננות עד ל-9 באוקטובר, אז פינה אותם כוח קרקל לתחנת נתיבות.

מסקנות התחקיר