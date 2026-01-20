העיתונאית אילה חסון חשפה הערב פרט דרמטי על פרשת הקצין המרגל מהדרום. "לא ברור איסור הפרסום הגורף בפרשה הזו", כתבה

באופן מפתיע, "הקצין המרגל" מהדרום, יועבר ממתקן רפואי של שב"ס לכלא רגיל, כך חשפה הערב (שלישי) אילה חסון.

בדבריה היא כתבה: "זוכרים את המרגל מפיקוד דרום, זה שעבר אבחון פסיכיאטרי בזום ומאז שהה במתקן רפואי של שב״ס. השופטת קבעה כעת שהוא יועבר לכלא רגיל. לא תחת פיקוח פסיכיאטרי. לא ברור איסור הפרסום הגורף בפרשה הזו".

נזכיר כי בעבר השופט יוסף אלרון דחה את העתירה של ח"כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית) לפרסם פרטים על פרשת "הקצין המתחזה", שחשוד בריגול בזמן המלחמה.

כהן עצמו הגיב להחלטה של אלרון: "לצערי השופט דחה את בקשתי לחשוף את שמו של הקצין המרגל ואת שמות האנשים אליהם העביר את המידע (שעדיין מסתובבים חופשי אף לאחר שאינם דיווחו על מעשיו) בטענה שפרסום זה מהווה פגיעה בביטחון המדינה".

עוד באותו נושא אילה חסון בהלם: "למה הסתירו את זה מהציבור?!" 11:00 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"צר לי כי לאחר ה-7 באוקטובר, עדיין מקבלים את דברי מערכת הבטחון כדברי אלוקים חיים, והשופט אלרון אינו קרא תיגר על החלטותיהם. אמשיך לפעול בנחישות ולא ארפה את ידיי עד אשר האמת תצא לאור, זכות הציבור לדעת."

ח"כ אלמוג כהן עוקב אחרי הפרשה הזו בחודשים האחרונים, וממשיך לטעון שמדובר באירוע ביטחוני הרבה יותר מורכב ממה שמערכת הביטחון מוכנה להודות, כאשר לדבריו אותו חשוד – "פגע בביטחון המדינה, ואף גרם לדחיית התמרון הקרקעי בעזה".