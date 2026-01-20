הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתייחס במסיבת העיתונאים לחטוף האחרון שעדיין לא חזר, וטוען כי יש בידיו מידע על מיקומו. כל הפרטים

שנה לכהונת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ: בנאום ארוך שנשא הערב במסיבת עיתונאים (שלישי), הוא התייחס לנושא השבת החטוף האחרון שנותר בידי חמאס.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ טען במהלך האירוע כי יש בידיו מידע על מיקומו של רן גואילי. "נראה שאנחנו יודעים איפה נמצא רן גואילי", אמר טראמפ. ייתכן וזו האמירה שמקדמת את הנשיא לעבר שלב ב' בעניין רצועת עזה ופירוק חמאס ומנשקו.

נזכיר כי לפני כשבוע השליח המיוחד של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף, הודיע בהפתעה על מעבר רשמי לשלב ב' בהפסקת האש ברצועת עזה, זו כמובן לפני שהוחזרה גופתו של החטוף האחרון ברצועה, רן גואילי ז"ל.

בהודעה שפורסמה על ידי וויטקוף, מטעם הנשיא טראמפ נמסר: "היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מכריזים על השקת שלב שני בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא לסיום הסכסוך בעזה, המעבר מהפסקת אש לפירוז צבאי, ממשל טכנוקרטי ושיקום".

וויטקוף הזכיר את התחייבויות נוספות, שגם הן לא התממשו עד כה, וממסגר אותן כחלק מהמעבר לשלב ב': "השלב השני מקים ממשל פלסטיני טכנוקרטי זמני בעזה, הוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG), ומתחיל בפירוז הצבאי והבנייה מחדש המלאים של הרצועה, בעיקר פירוק נשקם של כל אנשי הצוות הבלתי מורשים".

מעבר לכך, הודיע וויטקוף כי "ארה"ב מצפה מחמאס לעמוד במלואם בהתחייבויותיו", ומציין את חובות חמאס תחת ההסכם: "החזרתו המיידית של בן הערובה האחרון שנפטר".