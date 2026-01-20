נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אשר גרוניס, פונה הערב (שלישי) לבית החולים איכילוב בתל אביב – זאת לאחר שלקה בשבץ מוחי, כשנאמר כי מצבו קשה.

גרוניס עומד כיום בראשות הוועדה למינוי בכירים – כך שאשפוזו עלול להשפיע על מינויו של רומן גופמן לראש המוסד.

 