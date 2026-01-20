חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 20.01.2026 / 20:59

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אשר גרוניס, פונה הערב לבית החולים איכילוב בתל אביב. אשפוזו עלול להשפיע על מינויו של גופמן לראש המוסד

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אשר גרוניס, פונה הערב (שלישי) לבית החולים איכילוב בתל אביב – זאת לאחר שלקה בשבץ מוחי, כשנאמר כי מצבו קשה. גרוניס עומד כיום בראשות הוועדה למינוי בכירים – כך שאשפוזו עלול להשפיע על מינויו של רומן גופמן לראש המוסד.

תגיות: אשפוז, אשר גרוניס, שבץ מוחי