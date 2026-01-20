אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר מזה יומיים – כך הודיעו הערב (שלישי) במשטרת ישראל, שקראה לציבור לסייע בחיפושים אחריו.
במשטרה אמרו כי אשגרה בן ה-34 נראה לאחרונה ביום ראשון, ה-18 בינואר, אחרי שיצא מבית אמו במעלה אדומים – ומאז אבד עימו הקשר. עוד נאמר כי ייתכן שהוא נמצא באזור הקריות.
עוד נתנו את תיאורו של הנעדר: מבנה גוף – בינוני, גובה – 1.75 מטר, שיער – שחור, ודובר השפה האמהרית. "כל היודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשקלון, בטלפון: 08-6771440" נמסר.
אחד ששואל
אולי לחפש אותו בעזה?20:47 20.01.2026
