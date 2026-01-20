פעילות צה"ל בעזה נמשכת: כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 וכוחות יחידת יהל"ם איתרו היום (שלישי) פיר בדרום רצועת עזה, בו נמצאו עשרות אמצעי לחימה ששימשו את ארגוני הטרור ברצועה. איתור המנהרה הגיע כחלק מפעילות הכוחות ברצועת עזה להשמדת תשתיות טרור ולטיהור מרחב הקו הצהוב.
לפי הודעת דובר צה"ל, אמצעי הלחימה שאותרו בפיר כללו בין היתר נשקים מסוג קלאצ'ניקוב, מטולי נ"ט (RPG) ומחסניות.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
