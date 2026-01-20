מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה את הריסת מטה אונר"א בירושלים, וקרא לישראל "להפסיק מיד את הריסת המתחם". מנגד, שגריר ישראל באו"ם הבהיר: "אין מקום בבירת ישראל לארגונים תומכי טרור"

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה את הריסת מתחם אונר"א הבוקר (שלישי) בירושלים, שהתבצעה כחלק מיישום החוק האוסר על פעילות אונר"א בישראל. בהצהרתו טען כי הארגון "הוא בלתי ניתן לפגיעה וחסין מפני כל צורה של התערבות".

דוברו של גוטרש ציין כי המזכ"ל מגנה את "משך הפעולות ההסלמה נגד אונר"א, שאינן עולות בקנה אחד עם התחייבויותיה הברורות של ישראל ומנוגדות למשפט הבינלאומי". לטענתו, המהלך הישראלי הוא "בלתי מקובל לחלוטין. אנו קוראים לממשלה להפסיק מיד את הריסת המתחם".

מנגד, שגריר ישראל באו"ם דני דנון הבהיר כי "מדינת ישראל פועלת על פי חוק. המשמעות ברורה – ישראל היא בעלת הסמכות והאחריות במתחם, ולא האו"ם. אין מקום בבירת ישראל לארגונים תומכי טרור כמו אונר"א".

עוד באותו נושא הכתובת הייתה על הקיר, עכשיו הגיע זמן המעשים: סופה של אונר״א 19:17 | משה אריה 0 0 😀 👏

כאמור, הבוקר הגיעו דחפורים כדי להרוס את מתחם אונר״א באזור גבעת התחמושת בירושלים. מדובר במטה המרכזי שממנו נוהלו פעילויות הארגון ביהודה ושומרון ובירושלים, ובו רוכזו תשתיות לוגיסטיות של הארגון. בשבועות האחרונים המתקן פונה מעובדיו ומסמלי האו"ם, וכן נותק מחשמל ומים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הריסת מתחם אונר"א בירושלים

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור. ברצועת עזה ובאזורים נוספים אותרו מנהרות ותשתיות טרור מתחת למבנים השייכים לארגון.