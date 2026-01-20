הביטוח הלאומי פרסם היום (שלישי) אזהרה דחופה לציבור בעקבות גל של הודעות פישינג (דיוג) שנשלחו לאזרחים רבים. בהודעות המזויפות מתבקשים הנמענים להסדיר חוב כספי, תוך ציון סכום ספציפי – דבר שנועד להלחיץ את האזרח ולגרום לו להזין פרטי אשראי באתר מתחזה.
כך תזהו שמדובר בהודעה פיקטיבית
בביטוח הלאומי מבקשים להדגיש מספר סימנים מרכזיים שיעזרו לכם לדעת שמדובר בניסיון הונאה:
סכום החוב: הביטוח הלאומי לעולם לא מציין סכום חוב בתוך הודעת ה-SMS.
כתובת השולח: הודעות רשמיות ואמיתיות מגיעות תמיד תחת השם BituahLeumi.
סיומת הקישור: כתובת האינטרנט של אתרי ממשלה רשמיים תסתיים תמיד ב-gov.il. אם הקישור מוביל לכתובת אחרת, מדובר בפייק.
בקשת אשראי: המוסד לעולם לא יבקש מכם למלא פרטי כרטיס אשראי ישירות מתוך הודעת SMS.
מה לעשות אם קיבלתם את ההודעה?
במידה וקיבלתם הודעה חשודה הכוללת סכום כסף לתשלום, בביטוח הלאומי מנחים שלא לפתוח את הקישור ולא להזין שום פרט אישי. המקרה כבר הועבר לטיפול של מערך הסייבר הלאומי.
כדי להיות בטוחים, המוסד ממליץ לאזרחים להיכנס באופן עצמאי לאזור האישי באתר הרשמי של הביטוח הלאומי ולבדוק תחת לשונית "מכתבים" אם אכן נשלחה הודעה רשמית. כמו כן, ניתן לוודא את הנושא מול המוקד הטלפוני בחיוג ל-6050* או באמצעות הצ'אט האנושי באתר.
הציבור מתבקש לגלות ערנות, לשתף את המידע עם בני משפחה ומבוגרים שעלולים ליפול קורבן להונאה, ולהימנע ממסירת פרטים רגישים בהודעות טקסט.
