בית"ר ירושלים תארח את בני יהודה תל אביב באצטדיון טדי, במקביל למשחקה של הפועל ירושלים בארנה מה שצפוי לגרום לפקקי ענק

השבוע פורסמו מועדי רבע גמר גביע המדינה. בית"ר ירושלים תארח את בני יהודה תל אביב. עם פרסום מועד המשחק והשעה, יתברר כי במקביל יתקיים בארנה הסמוכה משחקה של הפועל ירושלים ביורוקאפ.

המשחקים יתקיימו ביום רביעי ה-4.2. הפועל ירושלים שמובילה את הבית שלה במפעל השני בחשיבותו ביבשת תארח בהיכל הפיס ארנה בשעה 20:00 את נאפוקה הרומנית.

חצי שעה לאחר מכן בית"ר ירושלים שמוליכה את ליגת העל, ובני יהודה ישחקו באצטדיון טדי על הכרטיס לחצי הגמר. משחקי רבע הגמר נפרשים על שלושה ימים, והיה אפשר למנוע את ההתנגשות ולשבץ אותה ביום אחר.

המשחק של בית"ר לא יזוז

מההתאחדות לכדורגל נמסר לסרוגים: "המשחק יתקיים במועדו. טווח המועדים בהם ייערכו המשחקים בשלבים השונים של גביע המדינה נקבע שנה מראש. אנחנו בקשר עם משטרת ירושלים והפועל ירושלים סל לגבי תיאומים לקיום שני האירועים באותו היום. ייתכנו שינויים מינורים בשעות המשחקים".

אמש הפועל באר שבע הפסידה להפועל תל אביב והתרחקה מרחק של שלוש נקודות מבית"ר ירושלים שבפסגת הטבלה. ביום חמישי שעבר התקיימה הגרלה רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. בהגרלה נקבע כי לא יהיה מפגש בין הגדולות מה שיכול לספק לנו חצי גמר מהסרטים. המשחק השמיני בשמינית הגמר ישוחק הערב.

ההגרלה המלאה

מכבי חיפה – כפר קאסם / כפר סבא

מכבי בני ריינה – הפועל באר שבע

בית"ר ירושלים – בני יהודה

מכבי יפו – מכבי תל אביב