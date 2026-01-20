נשיא המדינה לנשיאת העצרת הכללית של האו״ם: "לא ייתכן שפוליטיקה בינלאומית מבישה תנוצל כדי למנוע מבכירים ישראלי להשתתף בוועידה הכלכלית העולמית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום, יום שלישי, ב׳ בשבט, 20 בינואר, בדאבוס, לקראת השתתפותו בפורום הכלכלי העולמי. עם הגעתו נפגש נשיא המדינה עם נשיאת העצרת הכללית של האו"ם, אנאלנה ברבוק, שכיהנה כשרת החוץ של גרמניה בממשלה הקודמת.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הרצוג וברבוק | צילום: איתי בית און, לע״מ

במהלך הפגישה הבהיר נשיא המדינה כי בכוונתו להעלות בוועידה את סוגיית הדרת בכירים ממדינת ישראל מפורומים בין-לאומיים וביטול הסנקציות שהטיל בית הדין הפלילי הבינלאומי.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "לא ייתכן שפוליטיקה בינלאומית מבישה המנוצלת שוב ושוב כנגד מדינת ישראל תשמש פורומים משפטיים בינלאומיים כדי למנוע מבכירים ישראלים מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון להשתתף בוועידת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ועידה שמטרתה לעצב את עתיד העולם והמזרח התיכון.* ישראל לא נלחמת רק להגנת אזרחיה, אלא ניצבת בקו החזית בהגנה על העולם החופשי כולו מול אימפריית הרשע של המשטר האיראני ושלוחות הטרור שלה.

*מניעת השתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, או לאותו עניין גם של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בפורום עולמי ששואף לעצב את עתיד המזרח התיכון באמצעים משפטיים כאלה היא פרס לטרור. מי שמבקש באמת ׳לבנות אמון׳ אינו יכול להדיר את מי שנמצאים בחזית המאבק. מנהיגי ישראל ומקבלי ההחלטות שלה צריכים להתקבל בברכה בכל מקום ועל כל במה. חיוני שהקהילה הבינלאומית ומדינות אירופה,יפעלו לשים קץ במהירות לפרשה המבישה הזו של הטלת סנקציות חסרות בסיס שכאלה״.