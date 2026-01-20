ברקע הדיווחים על המתיחות עם איראן ואפשרות לתקיפה אמריקנית, ראש הממשלה מתייחס להתחמשות הצבאית של ישראל: "צריכים כושר ייצור עצמאי ולהעמיק את היתרון היחסי"

ברקע הדיווחים על אפשרות לתקיפה אמריקנית באיראן, והמתיחות של ישראל עם הרפובליקה האסלאמית, ראש הממשלה נתניהו מתייחס הערב (שלישי) לעצמאות החימושים של ישראל.

ראש הממשלה נתניהו דיבר על כך מול חניכי המכללה לביטחון לאומי: ״אנחנו הופכים את ישראל למעצמה אזורית, ובכמה דברים למעצמה עולמית. אנחנו צריכים הגנה חזקה מאוד, כושר ייצור עצמאי ולהעמיק את היתרון היחסי״. נתניהו גם נפגש עם חניכי המכללה לביטחון לאומי; תתי-אלופים בצה״ל ובכירים בזרועות הביטחון.

ראש הממשלה סקר בפניהם את ההחלטות המכריעות לאורך ״מלחמת התקומה״ שהובילו לשינוי פני המזרח התיכון כולו, והשיב על שאלותיהם.