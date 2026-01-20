18:45

נתניהו: "הופכים את ישראל למעצמה אזורית, זקוקים להגנה חזקה"

18:45

אליזבת' צורקוב חושפת איך היתלה בשוביה בעיראק

18:43

הרצוג לנשיאת העצרת של האו"ם: "פוליטיקה מבישה פוגעת בישראל"

18:33

לקראת תקיפה? טייסת קרב חדשה של ארה"ב הגיעה למזרח התיכון

18:25

נפתלי בנט: "זה שובר לי את הלב"

18:18

האם הכורדים שוב נמכרים בשביל אינטרסים של שקט תעשייתי?

18:12

קר ויבש; בהמשך - גשום וסוער: תחזית מזג אוויר

18:02

פרשת "הבילד": ח"כ רייטן ליועמ"שית - "זמני את נתניהו לחקירה"

17:55

תיעוד חריג: D9 צה"לי מתרסק על מבנה בחברון

17:44

"הדיקטטור של אירופה": נשיא בלארוס הצטרף למועצת השלום

17:38

הפרופ' הבכיר נזרק מהוועדה: "יש לך דעות הזויות". צפו

17:00

עופר וינטר קופץ למים: "מתחילים"

16:44

משרד הבריאות בהתרעה דחופה: "לפנות בדחיפות למיון"

16:42

הערעור התקבל: לא תבוצע נתיחה בגופות התינוקות מאסון הפעוטון

16:40

תאונה קטלנית בדרום הארץ: בן 17 נהרג לאחר שנפגע מאוטובוס

16:17

ש"ס נגד חדשות 12: "פגיעה וזלזול, לא נתראיין יותר"

16:13

הטבח בדרך: המגעים להפסקת אש בין השלטון בסוריה לכורדים קפאו

16:03

מהומה בדיון ועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש. צפו

15:59

חיזוק ענק לצפון: המל״ג אישר את הקמת אוניברסיטת קריית שמונה

15:29

שיקלי פונה למפכ"ל המשטרה לפתוח בחקירה נגד היועמ"שית

