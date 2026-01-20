מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר ויבש. הטמפרטורות יעלו במקצת אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומתי הגשם חוזר?
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום חמישי: מעונן בד"כ. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות. ייתכן אובך וגשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים