מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר ויבש. הטמפרטורות יעלו במקצת אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומתי הגשם חוזר?
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום חמישי: מעונן בד"כ. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות. ייתכן אובך וגשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר
יום שישי: מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ.

יום שבת: מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.