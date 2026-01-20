תיעוד חריג מחברון: במהלך פעילות מבצעית D9 צה"לי הדרדר על רכבים ומבנה בעיר. אין נפגעים לכוחות, נזק נגרם למספר רכבים

תיעוד חריג מחברון. במהלך פעילות מבצעית D9 צה"לי הדרדר על רכבים ומבנה בעיר. אין נפגעים לכוחות, נזק נגרם למספר רכבים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התרסקות ה-D9 | צילום: דובר צה"ל

מצה"ל נמסר: "במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה״ל בחברון שבחטיבת יהודה, רכב צבאי מסוג D9 התדרדר בעקבות תנאי השטח. אין נפגעים לכוחותינו, אך נגרם נזק למספר רכבים במרחב. האירוע מתוחקר".

עוד באותו נושא תופעת ירי החמולות: פרטים נוספים על המבצע הנרחב בחברון 08:14 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

אמש צה"ל פתח צה"ל במבצע צבאי בחברון, המבצע מגיע על רקע התגברות תופעות ירי החמולות למרחבים שונים בעיר בימים ובשבועות האחרונים. תופעת הירי האמורה מתגברת במיוחד בשכונת ג'אבל שבעיר, שם מידי לילה ולעיתים גם באמצע היום נורות צרורות של יריות כאות הזדהות, שמחה ולעיתים גם סתם כך.

בצה"ל ובמערכת הביטחון מבינים שמדובר בשימוש בנשק בלתי חוקי וכן בעובדה שמי שמשתמש בנשק סתם כך עלול להפנות את הנשק הזה גם כלפי חיילי צה"ל והתושבים במרחב, ולכן החליטו בחטיבה לפעול בצורה עצימה עם כוחות מיוחדים של שב"כ משמר הגבול לוחמי מילואים ועוד כדי למגר את התופעה.