ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לאסון שאירע אמש בירושלים, במסגרתו נהרגו שני תינוקות, ואומר כי מדובר בתוצאה של העדפת הפוליטיקה על פני חיי האזרחים.

בחשבונו ברשת X צייץ בנט: "הטרגדיה המזעזעת בירושלים שבה מתו שני תינוקות רכים לא נותנת לי מנוח. ומה שהכי שובר לי את הלב, זה שהטרגדיה הזו היא לא איזה אסון טבע. היא תוצאה ישירה של הזנחה, של חוסר ניהול, של חובבנות של הממשלה ושל העדפת פוליטיקה ועסקנות על פני החיים אזרחי ישראל".

בנט המשיך וכתב: "כדי לדעת לתקן, וכדי שאסון נורא כזה לא יקרה שוב לעולם, חייבים להכיר בעובדות הקשות. הנה העובדות: בממשלה בראשותי העברנו את האחריות על גילאי 0-3 ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. הקמנו מערך רישוי, פיקוח והכשרה למעונות פרטיים. הקצינו לכך 200 מיליון ש״ח בתקציב. המטרה הייתה אחת: לשמור על החיים של הילדים של כולנו. חרדים, דתיים, חילונים, ערבים. התחלנו לנהל את זה".

"ומה קרה מאז? עם הקמת הממשלה הנוכחית התקציב קוצץ בחדות ל־60 מיליון ש״ח בלבד. אז אין הדרכה, אין פיקוח, אין כלום. ואתמול, בשיא היסטורי של חוצפה, ממש ביום מותם של הפעוטות, הממשלה הודיעה בהצעת תקציב 2026 על קיצוץ נוסף במעונות הפרטיים. ירידה ל־46 מיליון ש״ח. קיצצו 75% מהתקציב! וכל זה בזמן שבאותו תקציב, מיליארדים זורמים בלי חשבון לקיצבאות ולכספים פוליטיים".

"כך נראית הפקרה ביודעין של הדבר הכי חשוב שיש לנו. הילדים שלנו. בקרוב נתקן גם את זה. נתחיל לנהל את המדינה. ניקח אחריות על הגיל הרך ונחזיר את תקציבי ההכשרה והפיקוח. תינוקות לא אמורים למות מרשלנות".