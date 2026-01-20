נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו, שזכה לכינוי "הדיקטטור האחרון של אירופה", אישר כי הוא מצטרף למועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – שתפקח על הניהול של רצועת עזה

נענה להזמנה: יום אחרי שדווח על הפנייה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו חתם היום (שלישי) על צו המאשר את הצטרפותו ל"מועצת השלום" שתפקח על הניהול של רצועת עזה.

לוקשנקו, שזכה לכינוי "הדיקטטור האחרון של אירופה", נחשב כאחד מבעלי הברית הקרובים של רוסיה – ובשנים האחרונות הוטלו עליו סנקציות רבות בעקבות קשריו ותמיכתו במלחמה באוקראינה. נשיא בלארוס הוא גם אחד ממנהיגי העולם היחידים שעדיין מקיימים קשרים תקינים ואף חמימים הנשיא ולדימיר פוטין, שגם הוא הוזמן להצטרף למועצה.

הצטרפותו של לוקשנקו מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום משרד החוץ של איחוד האמירויות אישר כי הנשיא מוחמד בן זאיד הוזמן על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על הניהול של רצועת עזה. שלשום דווח כי עבדאללה מלך ירדן קיבל גם כן הזמנה מטראמפ להצטרף למועצת השלום, כשנאמר כי "המסמכים הקשורים להזמנה נלמדים כעת בהתאם להליכים משפטיים פנימיים".

נזכיר כי החברים הרשמיים של מועצת השלום הוכרזו בשבת, כשהם כוללים את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב רוברט גבריאל.

בנוסף, נקבע כי חברי "המועצה המבצעת" שתשמש כגוף הביניים יהיו: ויטקוף, קושנר, בלייר, רואן, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, השרה האמירתית רים אל-האשימי, ושר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב – שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון. עוד הוחלט כי איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, ונציגת האו"ם סיגריד קאג יסייעו בניהול וקידם החלטות הוועדה.