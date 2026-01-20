סערה במהלך דיון על חברות ישראל בארגון הבריאות העולמי (WHO): חברת הכנסת לימור סון הר-מלך הורתה להוציא את פרופ' חגי לוין לאחר חילופי דברים קשים

דרמה פוליטית ומקצועית התחוללה היום (שלישי) בוועדת הבריאות של הכנסת, במהלך דיון שעסק בהמשך חברותה של מדינת ישראל בארגון הבריאות העולמי. הדיון, שהיה אמור לעסוק בהיבטים המקצועיים והדיפלומטיים של יחסי ישראל עם הארגון הבינלאומי, הידרדר במהירות לעימות חזיתי ואישי בין חברי הכנסת לבין פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור.

"לא תטיף לנו מוסר"

הרוחות התלהטו כאשר פרופ' לוין ביקש להשמיע את עמדתו בנוגע לחשיבות הקשר עם הארגון העולמי. חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), שניהלה את הדיון באותם רגעים, קטעה את דבריו לאחר שטען כי התנהלות הוועדה פוגעת בערכים דמוקרטיים. "את הורסת את הבסיס לדמוקרטיה", הטיח לוין בחברת הכנסת, שבתגובה הורתה לסדרנים להוציאו מהאולם באופן מיידי.