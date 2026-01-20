האם אחד הקצינים המוערכים והשנויים במחלוקת בצה"ל בדרך לכנסת? תת-אלוף במיל' עופר וינטר, ששמו נקשר בחודשים האחרונים לכמעט כל מפלגה אפשרית בימין, מאותת היום (שלישי) כי הוא עובר לשלב המעשים. בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, כתב וינטר "מתחילים המפגשים" – אמירה שמתפרשת במערכת הפוליטית כיריית הפתיחה הרשמית של קמפיין שטח.

החיזורים בימין: ליברמן, הציונות הדתית או מפלגה חדשה?

מאז פרישתו הכפויה מצה"ל, וינטר נחשב ל"סחורה חמה" בימין הישראלי. מצד אחד, נרשמו חיזורים מצד מפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן, שמחפש דמויות ביטחוניות עם אוריינטציה ימנית מובהקת. מצד שני, ב'ציונות הדתית' וב'עוצמה יהודית' רואים בו נציג אותנטי של הציונות הדתית הלוחמת, כזה שיכול למשוך קהלים רחבים מהמיינסטרים הדתי והמסורתי.

דוברות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

לאחרונה אף עלו הערכות כי וינטר עשוי לחבור למפלגת ימין חדשה שתקום, אולי לצד דמויות כמו נפתלי בנט או יוסי כהן, אם כי השקפותיו הדתיות והשמרניות הופכות אותו למועמד טבעי יותר למפלגות הלוחמות של הימין.

השטח כבר רותח

ההכרזה על "תחילת המפגשים" אינה מקרית. וינטר מבין שהכוח הפוליטי שלו טמון באהדה הציבורית הנרחבת לה זכה במהלך שירותו הצבאי, במיוחד לאחר "דף המפקד" המפורסם במבצע צוק איתן. סדרת המפגשים המתוכננת נועדה, ככל הנראה, לבחון את השטח מקרוב ולגבש גרעין של תומכים לפני ההחלטה הסופית על הפלטפורמה הפוליטית.