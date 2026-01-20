שופטי בג"ץ קיבלו את הערעור של זק"א וקבעו כי לא תתבצע נתיחה בגופות של שני הפעוטות שמתו אמש באסון הפעוטון בירושלים – והם ישוחררו כעת לקבורה. ההחלטה התקבלה אחרי יום של התפרעויות ומחאות מצד החרדים

אחרי התפרעויות החרדים: בג"ץ קיבל את הערעור של זק"א וקבע כי לא יתבצע ניתוח בגופות של שני התינוקות שמתו אמש באסון הפעוטון בירושלים. ההחלטה התקבלה בתום דיון שנערך בעקבות הערעור, שהוגש אחרי שבית משפט השלום בירושלים החליט לאשר את בקשת המדינה לבצע את נתיחת הגופות.

"לפני זמן קצר התקיים דיון בבית המשפט העליון (בג"ץ) בערעור שהגישה המחלקה המשפטית של זק"א נגד החלטת בית משפט השלום בירושלים לאשר נתיחה בגופות שני הפעוטות שנפטרו באסון הקשה במעון בירושלים" נמסר. "בדיון ייצג את המשפחות עו"ד דרור שוסהים מהמחלקה המשפטית, והשתתפו בו מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן מיכאל גוטוויין רכז המחלקה המשפטית בזק"א, שניר אלמליח, נציג המחלקה המשפטית של זק״א".

עוד באותו נושא התפרעות החרדים בירושלים: מטיחים מבוגר לגלגלי רכב | צפו 13:14 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

"לאחר שמיעת הטיעונים, החליט בג״ץ לקבל את עמדת זק״א והמשפחות וקבע כי לא תבוצע נתיחה בגופות הפעוטות, תוך הדגשת הצורך בשמירה מרבית על כבודם" הוסיפו. "המחלקה המשפטית של זק״א ליוותה את המשפחות מהרגע הראשון ופעלה בכל הכלים המשפטיים כדי למנוע פגיעה מיותרת בכבודם של הפעוטות".

עו"ד דרור שוסהים, שיצג את המשפחות מטעם זק״א, מסר כי "מדובר בהחלטה חשובה המבטאת רגישות אנושית וכבוד למת, תודה לשופטים שהבינו".