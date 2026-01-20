משרד הבריאות מעדכן היום (שלישי) על אירוע חריג של כלבת בגליל העליון: תן נגוע במחלה אותר ביישוב קדיתא. על פי הדיווח, אדם אחד שנחשף לתן כבר הופנה לקבלת טיפול מונע נגד המחלה הקטלנית.
חשש לחשיפה נרחבת: מי צריך לפנות ללשכת הבריאות?
במשרד הבריאות מבקשים מכל מי שהיה במגע – או שבעלי החיים שברשותו באו במגע – עם התן הנגוע או עם בעל חיים משוטט אחר באזור קדיתא, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות. התקופה הרלוונטית לחשיפה היא בין התאריכים ה-3 בינואר 2026 ועד ה-17 בינואר 2026 (כולל).
על הנחשפים לפנות ללשכת הבריאות בצפת בטלפונים: 04-6994257 או 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריהם. במשרד מדגישים כי לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע, יש לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב.
דגשים להורים, בעלי חיות מחמד ומטיילים
דוברת משרד הבריאות, שירה סולומון, פרסמה שורה של הנחיות לציבור:
הורים: יש לברר עם הילדים האם היו במגע עם בעלי חיים חשודים באזור הגליל העליון בתקופה האחרונה.
בעלי חיות מחמד: יש ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי כדי לוודא שחיסוני הכלבת של בעלי החיים בתוקף.
מטיילים: משרד הבריאות מבקש להעביר את המידע לנופשים ומטיילים השוהים ביישוב קדיתא וביישובים הסמוכים לו.
במשרד הבריאות מזכירים כי במקרה של נשיכה או שריטה על ידי בעל חיים, יש לשטוף מיד את האזור במים זורמים וסבון, לחטא היטב ולגשת לבדיקה רפואית ללא דיחוי. מחלת הכלבת היא מחלה חשוכת מרפא, והדרך היחידה למנוע את התפרצותה לאחר חשיפה היא באמצעות טיפול מונע מהיר.
