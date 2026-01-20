במקביל להפגנות החרדים ברחבי הארץ והבלגנים בכבישים, נער נפצע אנושות לאחר שנפגע מאוטובוס ופרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו בזירה. כל הפרטים

אירוע קשה בדרום הארץ: נער בן 17 נפגע מאוטובוס בכביש 3533 סמוך לקוממיות. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו כי הגיעו לזירת התאונה וביצעו החייאה בנער שסבל מחבלת ראש קשה. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום התאונה.

חובש בכיר במד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א עידו נבון סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת – הולך רגל שנפגע מאוטובוס. הגענו למקום וראינו צעיר כבן 17 שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."

שוטרי תחנת קריית גת ובוחני תאונות הדרכים החלו בחקרית נסיבות התאונה כשנהג האוטובוס עוכב לחקירה.