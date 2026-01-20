בעקבות כוונת חדשות 12 לשדר תחקיר על אריה דרעי ביום ההילולא של הבבא סאלי, סיעת ש"ס פנתה להנהלת הערוץ במכתב זועם והבהירה כי הח"כים לא יתראיינו יותר

החרם גובר: על רקע כוונת חדשות 12 לשדר הערב (שלישי) תחקיר על יו"ר ש"ס אריה דרעי – בו נחשף כי התרים קבלנים לעמותה של אדם מקורב במהלך אירוע של המשרד לשירותי דת – סיעת ש"ס שלחה מכתב זועם להנהלת ערוץ 12 וטענה כי מדובר ב"פגיעה חמגיעה וזלזול בזכרו של הבבא סאלי". במכתב נאמר כי חברי הכנסת של ש"ס לא יתראיינו יותר לערוץ בעקבות שידור התחקיר.

"דווקא ביום ההילולא הקדוש, במקום לשלוח צוות שיסקר בכבוד וברגישות את ההמונים הבאים להתפלל בערגה וכיסופים, בחרתם לשדר 'תחקיר' פייק, פוגעני, מתנשא ומבזה, שכולו לעג וזלזול בהילולא, ופגיעה קשה ברגשות ציבור רחב של שומרי מסורת ויוצאי עדות המזרח" נכתב. "כבר מתשדירי הפרומו לכתבה ניכר הניסיון הבוטה ללעוג להווי ההילולא ולפעילות עמותת 'הקרן להנצחת הבאבא סאלי', האמונה על ארגון האירוע מזה שנים. בהמשך לכך, נעשה ניסיון פסול להטיל דופי בדרעי, באמצעות כותרות מגמתיות ומטעות דוגמת 'דרעי, הרב והמיליונים', שנועדו ליצור רושם כוזב של התנהלות פסולה, שעה שמדובר בטענות שקריות וחסרות כל בסיס".

עוד נטען כי "כתבכם, עמרי מניב, פנה אלינו בשאילתה בטענה כי 'ימים לפני ההילולא ניתנה הנחיה מפורשת מצד מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שלא לקיים כל אירוע התרמה בנוכחות שרים, מנכ״לים ופוליטיקאים עבור העמותה'. טענה זו היא שקרית ומטעה. כפי שהבהיר מנכ״ל המשרד בשיחה עם הכתב, וכפי שנמסר בתגובתנו הרשמית, ההנחיה נגעה אך ורק לשר לשירותי דת ולמנכ״ל המשרד, בשל מעורבות המשרד במימון תשתיות האירוע. ההנחיה לא חלה על אישי ציבור אחרים שאינם חלק מהמשרד, ובוודאי שלא נאסרה עליהם כל מעורבות". לפיכך, כל הטענות כלפי דרעי בעניין זה משוללות יסוד ומהוות הטלת דופי חמורה שלא בצדק".

"חמור מכך, גם לאחר שהעובדות הובהרו בפניכם במלואן אתם בוחרים להמשיך ולשדר את הכתבה, שכולה רוויית לעג, זלזול ופגיעה מכוונת בזכרו של הצדיק ובציבור רחב המוקיר את מורשתו" הוסיפו. "נוכח התנהלות זו, הוכח שוב שאתם ערוץ מתנשא ואליטיסטי, הבז לכל הקדוש והיקר לנו, מנסה לכפות עלינו תרבויות זרות ולזלזל במורשת בית אבא. אתם ממשיכי דרכו של יאיר גרבוז שהשמיע דברים נאלחים כלפי בני עדות המזרח: 'מנשקי הקמעות, עובדי האלילים והמשתחווים על קברי קדושים – כולם קומץ'".

"ש"ס חרתה על דגלה את השמירה על הזהות היהודית ומסורת בני עדות המזרח, ותאבק נגד כל גילויי לעג, התנשאות ופטרונות" סיכמו. "על כן אנו מודיעים כי חברי הכנסת של ש"ס לא יתראיינו יותר בערוץ 12 ולא ישתפו פעולה עם ערוץ זה".