מהומה בדיון ועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש: יו"ר הוועדה רוטמן הוציא מהדיון את המשנה ליועמ"שית גיל לימון, לאחר שאמר כי אם לא יורשה לו לדבר בדיון, אף אחד אחר ממשרד המשפטים לא ידבר

מהומה בדיון ועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש: יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן הוציא מהדיון את המשנה ליועמ"שית עו"ד ד"ר גיל לימון, לאחר שאמר כי אם לא יורשה לו לדבר בדיון, אף אחד אחר ממשרד המשפטים לא ידבר.

ח"כ רוטמן אמר כי יפנה למערך האתיקה של הממשלה בנציב שירות המדינה והבהיר :"עובד מדינה שמאיים איום פלילי על יו"ר ועדה יורחק מהכנסת".

בביקורת על עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת, שביקש לאפשר למשנה לימון לומר דבריו, אמר כי העובדה שאחרי "המכתב הביזיוני והחצוף" של לימון, ואחרי התנהלות מאיימת כלפיו העובדה ש"הייעוץ המשפטי לא אמר לו דבר זו בושה לייעוץ המשפטי לכנסת".

במהלך הדיון הגיב רוטמן לדרישת חברי האופוזיציה לאפשר למשנה גיל לימון לדבר בוועדה ולהציג את עמדתו על הצעת החוק: "מי שרוצה לשלוח חוות דעת כתובות לוועדה תמיד מוזמן. התייצבות בוועדה משמעותה העיקרית היא לא להקריא נאום כתוב מראש או הגיגים. הסיבה העיקרית, אלא אם זקוקים לזמן מסך, היא שהח"כים יוכלו לשאול שאלות הנוגעות להליך החקיקה. גיל נשאל שאלות בליבת החוק […] אי אפשר שתינתן תשובה רק על מה שנוח. מה שאינו שיבוש חקירה, עליו להשיב. לא אוותר שיענה על שאלות שהתחמק מהן בפעם הקודמת. לא אאפשר לאדם שכותב שלא ישיב על השאלות לבחור על מה להשיב. אם לא ישיב, יציג את עמדת המשרד אדם אחר".

ח"כ קארין אלהרר הגיבה: "הוא יודע מה השלכות חוות דעת כמי שזו עבודתו. אני רוצה לשמוע את עמדתו. עם כל הוונדטות האישיות, זה לא ענין פרטי".

עו"ד ד"ר גור בליי, יועמ"ש הוועדה: "בעניין הזה, גם על דעת יועמ"שית הכנסת, חשוב לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי בהתייחסות לסעיפי ליבה של החוק".

רוטמן: "גם אני מתעקש לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי ויש פה את אורן פונו ושרה גולד שיוכלו לדבר".

המשנה גיל לימון הגיב: "אם אני לא אדבר הם לא ידברו".

לאחר דברים אלו הורה רוטמן למשנה לימון לצאת מהדיון, ובעקבות הוצאתו, יצאו גם יתר נציגי משרד המשפטים מהדיון.

רוטמן: "השאלה אם גיל לימון ידבר או לא זו שאלה אחת, אבל בשנייה שעובד מדינה מאיים על יו"ר ועדה הוא יורחק מהבניין. כשהוא אומר שאם לא ידבר אף אחד אחר לא ידבר, זה איום פלילי, כי כל עובד מדינה מחויב לענות לשאלות הוועדה, ואמירה לעובדי מדינה לפעול בניגוד לחוק זה לא דבר שהוא יכול לעשות. אפנה למערך האתיקה של הממשלה על האיום הזה. בעיני האמירה הזו פוסלת את כניסתו לכנסת. נציגי המשרד מוזמנים להשמיע עמדתם אבל מי שמאיים על יו"ר ועדה לא יהיה פה".

חברי האופוזיציה מחו על הוצאת המשנה ליועמ"שית, והאשימו את רוטמן בבריונות.

ח"כ קארין אלהרר אמרה: "קרה כאן דבר מאוד חמור, ואני מבקשת שיינתן ליועמ"ש הוועדה להסביר לנו למה אי אפשר שד"ר גיל לימון ייתן לנו מענה".

רוטמן: "האירוע שדיברנו עליו היה לפני שגיל לימון יצא. אחרי שהוא איים עליי בוועדה, הדיון עבר לפאזה אחרת לחלוטין".

ח"כ אורית פרקש הכהן: "אי אפשר למנוע מאתנו לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי".

ח"כ גלעד קריב: "לא נעבור לסדר היום על מה שקרה כאן. לבריונות שלך שהגיעה היום לפסגה, לשיא, צריך לשים קו אדום. אתה מחזיר אותנו לטירוף מערכות, למה שהיה לפני. אין צורך בקריאות לסדר, אני מתנצל בפני עו"ד נזרי, אנחנו יוצאים ונקרא אחרי זה את דבריו החשובים. אתה בריון פוליטי".