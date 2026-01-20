המל״ג אישרה פה אחד את הקמת אוניברסיטת קריית שמונה, לאחר עמידה בתנאים אקדמיים

אחרי דיונים ארוכים וחודשים של ספקולציות, המל"ג אישרה סופית את הקמת אוניברסיטת קריית שמונה. ההחלטה התקבלה לאחר עמידת המוסד בדרישות האקדמיות המתחייבות, ומועבר כעת אל תחום השיפוט של עיריית קריית שמונה, דבר שצפוי להוות חיזוק כלכלי משמעותי לעיר.

מליאת המל״ג אישרה היום (ג׳) פה אחד את מתן ההכרה במכללה האקדמית תל חי כאוניברסיטת קריית שמונה בגליל. ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מקצועית מקיפה, על בסיס המלצות ועדת ההיגוי והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות״ת), ולאחר עמידת המוסד בתנאים שנקבעו בהחלטות קודמות של המל״ג.

ההכרה ניתנה עם השלמת מהלך היסטורי שבמסגרתו הקמפוס המזרחי עובר לתחום השיפוט של עיריית קריית שמונה תנאי מרכזי לקידום ההכרה ומבטא את עקרון השילוב המלא של האוניברסיטה בעיר כחלק מתהליך השיקום, הפיתוח והחיזוק לאחר המלחמה.

החלטת המליאה מהווה שלב פורמלי ומרכזי בתהליך, ומעניקה למוסד הכרה זמנית כאוניברסיטה החל משנת הלימודים תשפ״ז, לתקופה של חמש שנים. בתום התקופה ניתן יהיה לדון בהכרה קבועה, בכפוף לעמידה ביעדים ובקריטריונים שנקבעו ולקבלת המשאבים הנדרשים למערכת.

שר החינוך ויו״ר המל״ג, יואב קיש:

“החלטת המל״ג לאשר את הקמת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל היא צעד מרכזי בשיקום וחיזוק העיר. קבענו מראש שהאוניברסיטה תהיה חלק בלתי נפרד מקריית שמונה ותשמש עוגן לצמיחה, להתחדשות ולחיזוק החוסן החברתי. בהתאם לכך הועבר הקמפוס המזרחי לתחום השיפוט העירוני, ונקבע שכל מבנה עתידי יוקם בתחומי העיר בלבד. האוניברסיטה תהווה מנוף לפיתוח אזורי וליצירת עתיד אקדמי וכלכלי לצעירי הצפון, תוך שמירה קפדנית על איכות אקדמית.”