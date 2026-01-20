המתקפה הסורית נגד הכורדים נמשכת, המגעים להפסקת אש קרסו למרות מעורבות אמריקאית, ומטוסי קרב אמריקאיים נצפו מעל כוחות המשטר

המשטר בסוריה ממשיך במתקפה כיבוש אכזרית כנגד המיעוט הכורדי בצפון המדינה, ולמרות שיחת טלפון אמש בין הנשיא טראמפ לשליט סוריה אל ג'ולאני, המגעים להפסקת אש בין הצדדים התפרקה לחלוטין.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מטוס A-10 אמריקאי מבצע ירי אזהרה לכוחות הסוריים, ללא קרדיט.

לאחר חודשים של לחימה קשה, הצבא הסורי הרחיב את שלטונו על שטחים שהוחזקו שנים על ידי כוחות הכורדיים של ה-SDF הכוחות הדמוקרטיים של סוריה, קואליציה כורדית שפעלה נגד דאע"ש, ושלטה באזורים חשובים כגון א-רקה ודיר א-זור.

בהכרזה רשמית לפני כמה ימים הודיע המשטר על הסכם הפסקת אש לכאורה, שדרש נסיגה כורדית ויישוב מחדש של הכוחות תחת שיפוט דמשק אך בתוך שעות דווח על עימותים חוזרים בחזיתות שונות בצפון ובמזרח המדינה, ועל התפרקות כוללות של כל ההסכמות, על פי הדיווחים בעקבות הפרות של השלטון.

כוחות אמריקניים נצפו בשמי סוריה מעל אזור א-רקה — סמוך לכוחות המשטר המתקדמים, בניסיון לשמר את הפרדת הכוחות ומניעה של מעשי טבח, אך עד כה נראה כי המהלך לא צולח.

למרות ניסיונות דיפלומטיים והשפעות חיצוניות, המגעים להפסקת אש בין השלטון הסורי לכורדים קפאו, והעימותים נמשכים באזורים אסטרטגיים בצפון המדינה.