שר התפוצות שיקלי פנה למפכ״ל המשטרה בבקשה לפתוח בחקירה בחשד לניגוד עניינים חמור של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, בפרשת הפצ״רית. שיקלי: "שלטון החוק חל גם על אוכפיו"

שר התפוצות עמיחי שיקלי פנה למפכ״ל המשטרה בבקשה לפתוח בחקירה משטרתית בחשד לניגוד עניינים חמור של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, בפרשת הפצ״רית.

בפנייתו מציין השר כי במשך כ-19 ימים עסקה מיארה בפרשה וקיבלה בה החלטות מהותיות, בעודה מודעת לניגוד העניינים החריף, לדבריו, שבו הייתה מצויה ולכך שהיא עשויה להידרש למסור עדות ואף להיחקר. זאת, למרות המלצות מפורשות של עוזרה הבכיר חגי הרוש והמשנה ליועמ״שית ד״ר גיל לימון להסיר את ידיה מהעיסוק בפרשה.

עוד מציין השר כי בתקופה זו מנעה היועמ"שית מהלכים חקירתיים בזמן אמת, מינתה את עצמה לפיקוח על החקירה והתערבה בניהולה, בניגוד להסדר ניגוד העניינים החל עליה. בהמשך קבע בג״ץ כי קיים ניגוד עניינים מוסדי, ומנע ממנה ומכפופיה לעסוק בפרשה.

לטענת שיקלי "התנהלות זו הולידה תצהיר כוזב לבג״ץ והובילה לחקירה שהתבררה כחקירת דמה, תוך פגיעה חמורה בטוהר ההליך ובאמון הציבור, באופן העולה כדי חשד להפרת אמונים ואף למעלה מכך".

השר שיקלי מסר: "אין להסכין במדינה מתוקנת עם מצב שבו מי שאמונה על אכיפת החוק פועלת במודע בניגוד עניינים. במדינה שבה גם ראש ממשלה נחקר ומתייצב בבית המשפט, לא ייתכן שגורם כלשהו יהיה חסין מבירור. שלטון החוק חל גם על אוכפיו".