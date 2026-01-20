​שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום כי כלת פרס ישראל בתחום חקר הגיאולוגיה, מדעי כדור הארץ ומדעי האטמוספירה היא ד"ר מירה בר-מתיוס על מחקריה בביסוס משקעי מערות כארכיון אקלימי

פרס ישראל תשפ"ו. ​שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום כי ד"ר מירה בר-מתיוס היא כלת פרס ישראל בתחום חקר הגיאולוגיה, מדעי כדור הארץ ומדעי האטמוספירה לשנת תשפ״ו.

​ועדת הפרס התכנסה בראשותה של פרופ' נורית שטובר זיסו ובהשתתפות החברות פרופ' סיגל אברמוביץ וד"ר נעמי פורת.

​ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי הפרס מוענק לד"ר בר-מתיוס מהמכון הגיאולוגי, על תרומתה המדעית יוצאת הדופן, פורצת הדרך ובעלת ההשפעה העולמית בתחום חקר הפלאואקלים ממערות, ועל תרומתה רבת השנים למדע ולחברה בישראל. לדבריה, ד"ר בר-מתיוס היא מהחוקרות המובילות בעולם בביסוס משקעי מערות כארכיון אקלימי יבשתי מדויק, רציף וברזולוציה גבוהה, המשמש בסיס מרכזי להבנת שינויי אקלים בעבר.

​עוד ציינה הוועדה כי במחקר חלוצי ומתמשך במערת שורק, הובילה ד"ר בר-מתיוס לשחזור חסר תקדים של האקלים במזרח הים התיכון לאורך כ-500 אלף השנים האחרונות. עבודתה יצרה מסד נתונים אקלימי ייחודי שהפך ל"אבן הרוזטה" של מחקר האקלים האזורי והעולמי, והשפיע על תחומים רבים ובהם מדעי כדור הארץ, ניהול משק המים, ארכיאולוגיה וחקר האדם.

מחקריה מיצבו את מזרח הים התיכון כמעבדה טבעית להבנת הקשר בין אקלים, סביבה ואדם, והפכו לסטנדרט מתודולוגי בינלאומי.

הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה־78 למדינת ישראל.