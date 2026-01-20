השבתות המשפחתיות שבהן נותנים לרווקות בנות ארבעים לישון ביחד עם האחייניות הקטנות שלהם בעוד האחיות הקטנות ישנות בחדרים נפרדים עם הבעלים והילדים שלהם

השבוע רווקה בגיל 44 שיתפה אותי שהיא הכירה בחור שמצא חן בעיניה והבחור, רחמנא ליצלן, בכלל לא מגיעה מרקע דתי וההורים של הבחורה הזו שמשתייכת למשפחה דתית מאוד אמרו לה שעם כל הכבוד, אין סיכוי שהם מתכוונים לארח אותם לשבת בטח כשהבחור מתכוון להגיע במכונית.

הבחורה התחילה לדמוע כשסיפרה לי שלא עזר כל מה שהיא ניסתה להסביר להורים שלה, שעם כל הכבוד לקריטריונים המקודשים שלהם היא כבר לא ילדה ומעבר לכך שהחלומות שלה על החתן האידאלי התנפצו כבר מזמן, היא לא מתכוונת לפספס את הבחור הזה, שנכון שאין לו כיפה והוא לא דתי כמו שההורים שלה רצו.

אבל יש לו לב ענק, הוא מסורתי והוא יוכל ככל הנראה לשמח אותה.

עוד באותו נושא אל תתנו לרווקים בקהילה לעשות שבת אחרי שבת לבד בבית 21:24 | אבינועם הרש 0 1 ❤️

הורים ממאדים ורווקות מנוגה

וההורים? הם פשוט התבצרו בשלהם: לבת שלהם מגיע יותר! כי בשום אופן וצורה, הם לא הצליחו לדמיין סינריו שבו המשפחה המפוארת שלהם מכניסה אל חיקה מישהו שהוא לא ליגה ראשונה ונראה חיצונית כמו הטייפ קאסט הקלאסי מפס הייצור המשפחתי והמוכר.

"אתה מבין שגם כשאמרתי להם שהבחור הזה הוא אחד למיליון ושאין, פשוט אין לי שום אפשרות סטטיסטית להשיג מישהו כמוהו, הם פשוט לא היו שם. לא הבינו כלום! ובעיקר נתנו לי את התחושה שאין לי עם מי לדבר. כל עוד הוא נראה כמו שהוא נראה, אין סיכוי שבעולם שהוא ידרוך בבית שלנו. וזו תחושה נוראית!".

השיחה עם הבחורה הזו הזכירה לי אם יחידנית שסיפרה לי כמה קשה לה בבית וכמה שהיא מרגישה שההורים לא לא באמת מבינים אותה כאשר הם בעצם מבקרים אותה על ימין ועל שמאל שוב ושוב ושוב.

הסיוט הכי נורא שכל רווקה מאוחרת מכירה

ואיך אפשר להעלות את הנושא מבלי להתייחס למשל לסרטי האימה הקלאסיים שכל רווקה מאוחרת מכירה: השבתות המשפחתיות שבהן נותנים לרווקות בנות ארבעים לישון ביחד עם האחייניות הקטנות שלהם בעוד האחיות הקטנות ישנות בחדרים נפרדים עם הבעלים והילדים שלהם, כי חלילה שישקיעו עוד כסף ויתנו חדר נוסף לרווקה המבוגרת, הרי אם אפשר לחסוך אז למה לא?

או למשל הלחץ הפיזי המתון ומפלי הריגשי שהורים מפעילים על הילדים הרווקים והרווקות שלהם בכדי שיגיעו לבית לחגים, כי ממש חשוב להם שכל המשפחה תהיה ביחד, למרות שמצד הרווקים והרווקות מדובר בסיוט מתמשך והם יעדיפו אלף פעם, לערוך שולחן בתוך כלוב של אריות לפני שהם ישבו לצד האחיות הקטנות והנשואות שלהם.

המכנה המשותף לכל המקרים הללו הוא חוסר הבנה מוחלט ומדהים של הורים שלא באמת מבינים מה לעזאזל עובר על הילדים שלהם ומה נסגר איתם ובעיקר באיזה תדר הם מדברים: הורים ממאדים ורווקים מנוגה וכל אפשרות לגישור או להבנה אמיתית נראית פשוט מופרכת עד לא קיימת.

וההורים האלו צריכים שמישהו יסביר להם מה נסגר עם הילדים שלהם ומה עובר עליהם ואולי, אולי רק אז הם יתחילו סוף סוף להיכנס לראש ולמורכבויות שהופכים את חיי הרווקים והרווקות לכל כך מאתגרים.

ועד אז, הם יוכלו אולי להמשיך ולפנטז על החתן המושלם עבור הבת שלהם, אבל תכלס, חוץ מלחיות בסרט בניסיון לייצר איזו אשליה שכבר לא תהיה באמת

שום דבר אמיתי לא באמת יצמח מחוסר המודעות המפואר הזה.

==

אבינועם הרש הוא מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער.