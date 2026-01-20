מחזמר חדש בשם "מיקה שלי", המבוסס על שיריו של יאיר רוזנבלום יביא את סיפור ההתבגרות והאהבה של דור מלחמת יום כיפור – בליווי פסקול ישראלי נוסטלגי

מחזמר ישראלי מקורי המבוסס על שיריו האהובים של יאיר רוזנבלום, ובכיכובה של משי קלינשטיין ועוד רבים – יעלה החל מאפריל על במות היכלי התרבות ברחבי הארץ. ההפקה החדשה של תיאטרון toMix מביאה לסיפור אהבה והתבגרות על רקע שנות ה-60 וה-70 המורכבות בתולדות המדינה.

סיפור אהבה בין שתי מלחמות

"מיקה שלי" הוא מחזמר ישראלי מקורי, המספר סיפור אהבה והתבגרות על רקע אחת התקופות המכריעות והמטלטלות בתולדות המדינה – השנים שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים.

בסוף התיכון, רגע לפני הגיוס לצה"ל, חבורה של נערות ונערים עומדת על סף החיים הבוגרים. בין אופוריית הניצחון של 1967 לשבר הגדול של 1973, הם נדרשים להתבגר במהירות, להיפרד מן התמימות – ולבחור דרך: באהבה, באמונה ובחיים עצמם.

במרכז העלילה ניצבת מיקה, אותה מגלמת משי קלינשטיין, צעירה הנקרעת בין שתי אהבות: גידי, אהבת נעוריה, החוזר מהמלחמה פגוע ובוחר לברוח מהכול; וארי, חבר למחזור, שמוצא משמעות חדשה דרך החזרה לאמונה – ומפלס את דרכו אל ליבה.

זהו סיפור אהבה ישראלי על דור שלם שנקרע בין חלום למציאות, בין אידיאלים להתפכחות.

פסקול בלתי נשכח משירי יאיר רוזנבלום

המחזמר מלווה בפסקול בלתי נשכח משיריו של יאיר רוזנבלום – מ"הבלדה על חדווה ושמוליק" ו"שיר של יום חולין", דרך "אהוב בסיירת חרוב" ו"שירו של צנחן", ועד "גשם אחרון" ו"המנגינה היא שקובעת".

המחזמר בכיכובם של משי קלינשטיין, גלעד מרחבי, גל מלכה, עדי אלון, לירון ויגדור, גילת אנקורי, אוהד שחר ועוד עשרות שחקנים ומשתתפים.

צוות יוצרים והתיאטרון

את ההפקה ביים צדי צרפתי. את העיבוד ודרמטורגיה עשו משה קפטן ושחר פנקס. הכוריאוגרפיה היא של תומר יפרח. הניהול המוזיקלי של יהונתן פרלמן. את עיצוב התפאורה עשתה לילי בן-נחשון, ואת עיצוב התאורה – אורי מורג. עיצוב התלבושות הוא של אלה קולסניק, ועיצוב הפאות של אירנה סגל.

המחזמר מופק על ידי תיאטרון toMix, שנוסד מתוך חזון להוות בית ליצירה בימתית חדשנית ופורצת דרך, המחברת בין תיאטרון, מוזיקה חיה, מחול ותרבות עכשווית. התיאטרון משמש פלטפורמה ליצירה המפגישה יוצרים ותיקים לצד דור חדש של אמנים, מחברת בין קלאסיקה לחדשנות, בין מרכז לפריפריה, ובין דורות.

ההצגה תעלה החל מאפריל בהיכלי התרבות ברחבי הארץ.