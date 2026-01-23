אליס מילר חוגגת יום הולדת: מהילדה שעלתה מדרום אפריקה, דרך העתירה ששינתה את צה"ל – ועד עשייה אזרחית, הומניטרית ומבט זהיר לפוליטיקה

מהילדה שעלתה מדרום אפריקה, דרך העתירה ששינתה את צה"ל – ועד אשת חזון שפועלת גם בזירה האזרחית וההומניטרית. לרגל יום הולדתה של אליס מילר – עשרה דברים שאולי פספסתם.

1. במקור מאפריקה

מילר נולדה בדרום אפריקה ועלתה עם משפחתה ב-1979. את ילדותה העבירה בין מרכזי קליטה ברעננה ובהוד השרון.

2. בכלל חלמה להיות אסטרונאוטית

עוד לפני המאבק המפורסם, היא בכלל רצתה להיות אסטרונאוטית. בשביל זה הלכה ללמוד הנדסת אווירונאוטיקה.

3. העתירה שהפכה לסמל

ב-1994 עתרה לבג"ץ נגד צה"ל ומשרד הביטחון לאחר שנפסלה מקורס טיס – רק משום היותה אישה. הפסיקה ההיסטורית פתחה דלתות לאלפי נשים אחריה.

4. היא עצמה לא סיימה קורס טיס

למרות הניצחון המשפטי, מילר לא סיימה את שלבי המיון, אך הפכה לדמות מפתח בשינוי מערכתי עמוק הרבה יותר.

5. קצינה בכירה בחיל האוויר

שירתה כקצינה והגיעה לדרגת רב-סרן. תפקידה האחרון היה מפקדת גף מבנה וייצור בבסיס שדה דב.

6. השתחררה בגלל מצפון

ב-2005 בחרה להשתחרר מצה״ל בעקבות הסתייגות מתקיפות חיל האוויר – החלטה לא שגרתית, גם אז.

7. יזמית שחיה בין עולמות

אחרי הצבא ניהלה חברת קיאקים בהודו, הקימה רזורט בהימלאיה, פעלה בהייטק ובתחום החלל – ושילבה קריירה עם חיי משפחה לא שגרתיים.

8. ילדתה את בנותיה בהימלאיה

את שתי בנותיה ילדה בהודו, ברזורט שהקימה בעצמה.

9. הדליקה משואה ביום העצמאות

ב-2015 נבחרה להשיא משואה, כהוקרה על התרומה שלה לשוויון בצה"ל ובחברה הישראלית.

10. כנסת על הפרק – אבל לא עכשיו

מילר לא מסתירה את הרצון להגיע לפוליטיקה, ואף אמרה בפומבי שהיא רואה את עצמה בכנסת בעתיד. עם זאת, היא מדגישה שלא מדובר במערכת הבחירות הקרובה, ובשלב הזה היא מעדיפה להתמקד בעשייה אזרחית, בעבודה ההומניטרית ובאמהות.