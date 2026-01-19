שאיפת גז גרמה לאסון במעון בבית פרטי בשכונת רוממה בירושלים. שוטרים וכוחות הצלה הוזעקו לרחוב המ"ג, ופינו את המעון לאחר ש-2 תינוקות נמצאו מחוסרי הכרה ופונו להמשך טיפול רפואי בבתי חולים בירושלים

אסון בפעוטון ברחוב המ"ג בירושלים: 2 תינוקות נמצאו מחוסרי הכרה ובעקבות כך החליטו כוחות ההצלה והמשטרה לפנות את המעון, וגם את כלל התינוקות שנמצאים בבניין במעונות אחרים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים בעיר, 55 נפגעים, בהם: 2 תינוקות כבני 4 חודשים במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה ו-53 תינוקות להמשך בדיקות וטיפול רפואי. התינוקות שנפגעו באורח אנוש פונו להדסה עין כרם ושערי צדק, שם בצער רב נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותם.

פראמדיק מד"א נדב טייב וחובש בכיר במד"א יאיר אבא שאול, סיפרו: "מדובר באירוע קשה, נקראנו למקום כדי לטפל בתינוקת כבת ארבעה חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינוי ואז נקראנו בחזרה למקום האירוע כדי לטפל בעוד תינוק שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. הזנקנו למקום כוחות גדולים של מד"א שהגיעו באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. והחלנו בפינוי כלל התינוקות ששהו במקום. צוותי מד"א נמצאים במקום וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

רופא מתנדב במד"א ד"ר מנחם אסטריק, סיפר: "בבניין שהו עשרות תינוקות, התחלנו בביצוע סריקות ומתן טיפול רפואי לתינוקות שנכחו במקום תוך כדי שהעלנו אותם לאמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים בעיר להמשך טיפול רפואי".

שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו לרחוב המ"ג, ופועלים כעת לפינוי המעון והתינוקות ממנו יחד עם לוחמי כיבוי אש והצלה. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לאסור, לאפשר לכוחות החרום וההצלה לפעול ולשמור על צירי התנועה פנויים.

לוחמי האש ויחידת החומרים המסוכנים (חומ"ס) של המחוז סיימו את פעולות הניטור בגן הילדים ובסביבתו. מבדיקות המכשירים לא זוהו ערכים של חומרים מסוכנים או רעילים במקום.